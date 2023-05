Klub der jungen Geschichten Der Streuner Fynn Burach, Neudorf, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht war nur ganz schwach und blitzte nur ab-und-zu auf. Man hörte auch ein gedämpftes und verzerrtes Geräusch. Ich bekam panische Angst. Und rannte die Kellertreppe hoch, ich schlug die alte Eichentür zu und schloss sie ab (2x) doppelt hält besser dachte ich, da-nach sank ich erschöpft an der Tür herunter. Im nächsten Augenblick rief mein Vater mir zum Abendbrot, ich entschied mich dafür ,,vorerst`` nichts von dem Schrank zu erzählen. Am Tisch war das Thema Möbel aufgegriffen worden, weil wir vorhatten eine neue Kautsch zu kaufen. Mein Vater erzählte mir das ältere Möbel fiel keine Rückwände hatten, weil früher die Wände feucht waren und dadurch fing das Möbelstück fiel schneller an zu modern. Nach dem Abendessen ging ich ins Bett. Am nächsten Morgen lief ich wie immer in die Schule und erzählte meinem Kollegen alles über den merkwürdigen Schrank. Wir beschlossen uns nach der Schule zu träfen um der, Sache ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Als es dann soweit war und wir die dicke Eichentür zum Keller aufstiessen wette uns der herrliche Geruch von Eingemachten Früchten entgegen. Wir betätigten den Lichtschalter für den Keller, zwei grelle Neonröhren erleuchteten. Das Licht im Schrank war erloschen, aber das gedämpfte Geräusch war noch zu hören. Wir nahmen al unser Mut zusammen und öffneten die Tür des Schrankes was dann zum Vorschein kam verschlug uns die Sprache, auf dem Schrankboden lag zusammengerollt und schlafend ein 2-5 Monate alten Kätschen es erwachte und schaute uns erwartungsvoll an. Plötzlich gab alles einen Sin. Das Kätzchen war von dem leckeren Duft angezogen worden und kam durch das zerschlagene Kellerfenster in den Schrank, weil er keine Rückwand hatte und vor dem Fenster stand. Das Licht wurde von den Augen produziert und das Geräusch war eine Art Hilfe Miauen gewesen. Wir gingen danach in ein Tierheim wo man herausgefunden hatte das es sich um ein Streuner handelte. Dort hat man das Kätzchen verpflegt und das absolute Higlite war als man uns gesagt hat das wir das Kätzchen behalten dürfen, weil es kein Besitzer hatte man hatte uns aber auch gesagt das wen wir es nicht wollen das sie es aufnehmen würden.

Danach fragten wir nach einem Telefon wir riefen unsere Eltern an und berichteten ihnen alles. Mein Vater stimmte sofort zu das wir es behalten dürfen doch meine Mutter war zuerst skeptisch stimmte dann aber doch noch zu. Wir gingen nach Hause zuhause angekommen freuten wir uns zuerst einmal über das was wir bekommen haben den ich und mein Kollege wollten schon immer eine Katze haben. Aber was uns erst später aufgefallen war ist das wir mehr abmachen können mit dem Vorwand mein Freund wolle die Katze sehen. Das war schon fast zu fiel des Guten, wie gesagt nur fast.