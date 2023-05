Klub der jungen Geschichten Der Sturm Liaro Rüttimann, Rotkreuz, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Aber alles von Anfang an. Ich und mein Zwillingsbruder Tom hatten uns wochenlang auf eine Wandertour durch die Wildnis gefreut. Dafür nahmen wir extra ein Survivalbuch mit. Zum Glück sonst könnte ich euch diese Geschichte nicht erzählen!

Natürlich entschieden wir uns für die Route, die am weitesten von der Zivilisation entfernt ist, so könnten wir mehr Sternbilder sehen. Als wir los wanderten waren wir voller Enthusiasmus und genossen die Aussicht. Wir waren so abgelenkt von eben dieser Aussicht, dass wir nicht merkten, wie sich der Himmel verdunkelte. Erst als ein ohrenbetäubender Donner grollte, merkten wir, dass wir uns schnell einen Unterschlupf suchen mussten, wenn wir nicht wollten, dass alles nass wurde. Unser nervöser Blick fiel auf einen alten knorrigen Wald. So schnell es unser Gepäck zuliess, rannten wir zum Wald. Unter einer grossen alten Tanne machten wir halt, während das Unwetter toste, Wir bekamen es richtig mit der Angst zu tun als sich die Bäume im Wind bogen und scheusslich knarzten und ächzten. Plötzlich gab einen Knall und ich hörte Tom aufschreien. Ein Ast ist heruntergefallen und hat ihn getroffen. Er krümmte sich vor Schmerzen und zeigte auf sein Bein. Er versuchte aufzustehen fiel er wieder hin. Voller Panik zog ich ihm seine Hose rauf und sah, dass es schon ganz blau war.

Vielleicht hat er sich etwas gebrochen. So schnell ich konnte zog ich das Buch aus meinem Rucksack und blätterte mit zitternden Händen. Irgendwo musste doch etwas stehen, wie man solche Verletzungen in der Wildnis behandelt. Tatsächlich stand auf der letzten Seite wie man ein Bein schient. Zuerst musste ich zwei gleich lange und gerade Stöcke finden. Sofort fing ich mit der Suche an. Mir war es egal wen ich völlig nass wurde. Ich rutschte im Matsch aus und stolperte x-mal. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit zwei solche Stöcke fand, befolgte ich so schnell wie möglich den nächsten Schritt. Etwas zum Festbinden musste her, und zwar schnell. Man könnte meinen das es viele solche Stöcke gibt, aber viele waren zu kurz, zu dünn und so weiter. Darum suchte ich in höchst Tempo den ganzen Wald ab und als ich immer verzweifelter wurde, verfluchte ich mich für meine Dummheit als mir die rettende Idee kam. Sie waren sogar die ganze Zeit bei mir. Meine Schuhsenkel, wie ein Olympiasprinter rannte ich zu meinem Bruder. Als ich die Bandagen Tom anlegte krümmte er sich vor Schmerzen! Aber das war nicht unser einziges Problem. Bald würde es dunkel werden und bis dahin brauchten wir ein Feuer, um nicht von wilden Tieren verschlungen zu werden. Im Rucksack hatte es noch Streichhölzchen, aber wir brauchten dringend gutes kleines Brennmaterial. Wir zerbrachen uns darüber den Kopf was sich dafür eignete. Als wir uns verzweifelt umschauten sahen wir die Rettung ein abgebrochener Ast, denn der war voller Harz und das brannte gut. Ich entrindete mit meinem kleinen Sackmesser so schnell ein paar kleine Äste, dass ich mich schnitt. Ich fluchte zum Glück war der Schnitt aber nur oberflächlich und es gelang mir alles parat zumachen.

Als der Moment der Wahrheit gekommen war, wurden wir ganz nervös. Ich hielt mein Streichholz in den Holzstapel und wartete. Als die Flamme immer kleiner wurde und wir beinahe verzweifelt wären, flackerte eine Flamme auf und wurde schnell grösser. Uns war, als fiele uns ein Stein vom Herzen. Zusammen hatte wir es geschaft!

Erleichtert sammelte ich Holz für die Nacht und machte uns Dosenravioli, die waren nicht die besten, aber wir schlangen es wie hungrige Wölfe herunter! Später am Abend hörten wir ein Knacken ich zuckten zusammen. Schnell legte ich mehr Holz aufs Feuer, da hörten wir gewaltige Schritte, die sich langsam entfernten. Die ganze Nacht lang zitierten wir vor Angst und schraken bei jedem Geräusch zusammen. Am nächsten Morgen wachten wir verspannt auf und sahen gewaltige Tatzen Abdrücke, die nur wenige Meter am Lager vorbeiführten. Später beratschlagten wir uns wie wir hier wegkommen, denn wir wollten beide nicht noch eine Nacht hier verbringen. Unsere behelfsmässige zusammengeschusterte Trage, die wir jetzt gebaut hatten, sah nicht gerade gut aus. Ich band ihn vorsichtig darauf und lief los. Bei jeder Unebenheit zuckte er zusammen da der hintere Teil der Trage über den Boden schrammte. Ich lief und lief, aber mich überkam das Gefühl, dass wir kaum vorankamen. Mir tat jeder Schritt weh und meine Beine brannten wie die Hölle, aber ich musste weitermachen. Plötzlich stolperte ich und dachte noch:,, Nein das darf nicht sein!`` dann durchzuckte mich ein stechender Schmerz und alles wurde Schwarz. Als ich aufwachte lag ich mit schmerzendem Kopf auf einem Hügel. Als ich aufwachte sagte mein erleichterter Bruder :,, Gott sei Dank ich dachte schon du stirbst!`` Als ich mich mit dröhnendem Kopf umsah sah ich in ein paar Kilometer weiter unser Dorf, aber dazwischen lag eine Schlucht und wir wussten beide das wir das nicht zusammen schafen würden. Schwankend und erschöpft zog ich ihn zum Rand der Schlucht. Wir hatten abgemacht das ich allein zurück zum Dorf gehe und Hilfe hole. So ungern wir uns trennten so wussten wir beide, dass das die beste Möglichkeit ist. Ich musste das Dorf einfach unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit erreichen.

So schnell es ging stolperte ich über Stock und Stein. Die Schlucht die beim Hinweg so einfach zu passieren gewesen ist war nun mit meinen Schwindelatacken wie die Eiger Nord Wand. Als ich sie zuwider all meinen Erwartungen bestiegen hatte ging es im Stolpertempo weiter. Mein Durst war schlimm, auch war ich erschöpft und hatte Kopfweh und mir war schrecklich schwindelig. Aber ich durfte nicht aufgeben für meinen Bruder. Beim langersehnten Anblick des Dorfes konnte ich zwar nur noch kriechen aber dieser Anblick gab mir neuen Mut. Schliesslich entdeckte mich eine Hilfsbereite alte Frau. Sie half mir und fragte mich was passiert war als ich ihr alles erzählte rief sie schnell die Polizei an und informierte sie. Die Polizei holten meinen Bruder und brachten uns ins Krankenhaus. Am nächsten Tag konnten wir beide aus dem Krankenhaus, auch bedankten wir uns bei der Hilfsbereiten Frau. Diese Geschichte erzählten wir uns noch lange.