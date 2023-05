Klub der jungen Geschichten Der Sturz vom Aufstieg Mihajlo Markovic, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich [Eren] und meine Frau [Mikasa] sassen in ein Flugzeug, das nach Brasilien fliegt. ,,Wir fliegen dort hin, weil wir unbedingt den World Cup schauen wollen, doch die Turbinen gingen Kaput’’, sagt Eren. ,,Hallo ich bin Eren‘‘, sagt Eren. Ich bin 21 Jahre alt und lebe mit meiner Frau Mikasa. Sie ist 20 Jahre alt und hat 2 Eltern, ich nur 1 Mutter. Meine Mutter heisst Sashe. Mikasas Eltern heissen Armin und Sakura. Ich und Mikasa lernten uns in ein Einkaufscenter 2012 kennen, als sie fast beim Produckte nehmen runtergefallen ist und ich sie gerettet habe. Sie bedankte sich sehr und fragte mich nach meine Nummer und dann fingen wir an uns zu sehen. Ich bin froh, dass ich sie damals getroffen habe. [Zwei Jahre später]. Hier sind wir wieder am Anfang. Die Turbinen gingen kaputt, als wir am 2014ner World Cup teilnehmen [also natürlich nur als Zuschauer]. Das ganze Flugzeug wackelte, wir hielten uns fest und blieben ruhig, dann kam ein Rauch und wir schliefen ein. Wir wachten in irgend einem Regenwald auf. Das Flugzeug wurde halbiert. Wir durchsuchten das ganze Flugzeug, ob es Nahrung oder Lebende gibt. Kein einziger hat ausser sie 2 überlebten, aber es gab Nahrung für 2 Tage. Es war um der Zeit stockdunkel. Sie schnappten sich eine Decke und gingen schlafen. Kurz darauf hörten sie ein sehr sehr hohen Schrei, der nicht Menschlich tönt. Bald darauf wacht Eren in der Nacht auf. Er ging den Schrei verfolgen und kommt ihm immer näher. Eren bekam angst, er sieht es und AAAAAHH... Das dunkle Monster schluckte ihm einfach so runter und spuckte ihm in eine andere Dimension. Anschliessend wachte Mikasa den nächsten Morgen auf und kuckte auf der anderen Seite und Eren war nicht da. Mikasa dachte er stand früher auf. Nach einer Stunde kuckte Mikasa auf ihre Uhr und erschrak, sie hatte 2 Tage lang geschlafen. Sie hatten noch 2 Tage um ins World Cup Stadion zu gehen. Sie fing sofort an Eren suchen. In diesen Moment war Eren in der anderen Dimension. Es war alles blau und kalt wie eine Eis-Dimension. Er sah einen Knopf und drückte ihm und fiel tief runter. Er landete in einen Bach, der wie Magensäure aussah, aber hatte recht es war keine Dimension. Er ist ihm Bauch vom Monster, er merkte das und fing an zu schreien. Er merkte es nützte ihm nichts, er dachte sich aus das er am Bauch kitzelt, so dass das Monster ihm ausspuckt. Er machte das... Mikasa sah einen Hund. Sie nahm eine Jacke und gab sie den Hund zum Schnüffeln. Der Hund verstand was sie wollte und führte sie zu dem Monster. Sie sah das Monster, wie es gerade jetzt Eren ausspuckt sie schrie: ,,Eren’’ und sie rannten zum Flugzeug. Sie sahen Menschen wie sie am Flugzeug suchen sie schreien: ,,Hallo hier!’’ Sie sehen sie und sagten wir haben sie. Sie flogen sie nach ihren Hotel und Mikasa und Eren konnten den nächsten Tag mit Erleichterung den Match schauen. Deutschland gewinnt...