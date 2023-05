Klub der jungen Geschichten Der süchtige Pfarrer Fabian Birrer, Uffikon, 5. Primar

(chm)

Die Bauarbeiter stiegen in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Die Bauarbeiter beachteten allerdings das Licht nicht. Sie wollten den Schrank demontieren, denn ihr Auftrag war, den Keller auszuräumen, bevor das ganze Haus abgerissen würde.

Darum öffneten sie ihn. Im Inneren des Schrankes war alles voller Spinnennetze. Als sie die Spinnennetze weggeputzt hatten, sahen sie dort, wo die Rückwand hätte sein sollen, eine Tür . Sie sahen sich fragend an. Eine Türe, in einem Schrank? Das kam ihnen sehr komisch vor. Doch die Neugier war zu gross. Sie öffneten die Türe und gingen hindurch. Hinter der Tür war es stockdunkel. Zum Glück hatten die Bauarbeiter ihre Handys dabei, damit sie etwas sehen konnten. Dann ging es noch durch eine Tür, die sich auf magische Weise von allein öffnete und sich hinter ihnen wieder schloss. Jetzt waren die Bauarbeiter in einem kleinen Raum gefangen!

Doch zwei andere Bauarbeiter demontierten die Küche im oberen Stock des Hauses, und merkten, dass ihre Kollegen nicht mehr im Keller waren, weil sie keine Geräusche hörten. Darum gingen sie in den Keller und wollten ihre Kollegen suchen. Sie bemerkten, dass die Türen des grossen Schrankes offen waren. Sie hörten die Stimmen der Arbeitskollegen und wollten auch zu ihnen, doch die Türe im Schrank war ja nun verschlossen. Bei den Arbeitern, die eingesperrt waren, gingen nun schon die ersten Handys aus, weil sie keinen Akku mehr hatten. Doch jetzt fiel den drei Bauarbeitern in ihrem kleinen Gefängnis etwas auf: Eine Statue! Sie bemerkten, dass die Statue vorhin noch gar nicht da war. Es war eine schöne, kleine Statue die die Mutter Gottes darstellte. Die Bauarbeiter merkten schon nach kurzem das die Statue genau auf ein grosses Bild an der gegenüberliegenden Wand zeigte, dass die Bauarbeiter vorhin noch gar nicht beachteten. Nun betrachteten sie das Bild ganz genau. Doch in diesem Augenblick fiel das Bild krachend auf den Boden. Jetzt staunten sie, denn hinter dem Bild befand sich eine Öffnung in der Wand. Sie bemerkten aber nun auch, dass die Statue wieder verschwunden war und an ihrem Platz eine kleine Kerze brannte. Die Bauarbeiter bekamen es jetzt mit der Angst zu tun. Ihnen lief ein kalter Schauer über den Rücken. Sie stiegen aber trotzdem in die kleine Öffnung und verliessen den kleinen Raum und kamen in einen langen dunklen Gang. Die Männer sahen ein paar Fledermäuse, die sie wohl aufgeschreckt hatten. Doch sie liefen noch weiter in Hoffnung einen Ausgang zu finden. Plötzlich stolperte einer von ihnen. Was war denn das? Warum fiel ihr Kollege Peter plötzlich zu Boden? Sie gingen ein paar Schritte zurück und halfen Peter aufzustehen. Da bemerkten sie voller Entsetzen, dass Peter über einen Totenschädel gestolpert war. Auch die anderen Knochen eines Skelettes waren auf dem ganzen Boden zerstreut. Alle wurden nun ganz blass im Gesicht, bekamen Angst und weiche Knie. Sie begannen nun zu rennen, einfach weg von dieser unheimlichen Stelle. Endlich bemerkten sie in der Ferne ein Licht, das musste wohl der Ausgang sein. Das war ihre Rettung. Sie konnten den Gang durch diesen Ausgang verlassen und befanden sich im Wald direkt bei der Kirche. Ganz aufgeregt berichteten sie alles dem Pfarrer. Der Pfarrer erzählte den Bauarbeitern, dass er den Gang gegraben hatte, um geheim zur Kirche zu gelangen, weil er süchtig nach Beten war. Jetzt wussten die Bauarbeiter, warum hinter dem Bild ein Gang war.

Der Pfarrer und der Chef der Baufirma wurden sich nach einigen Gesprächen einig, dass das Haus nicht abgerissen werden dürfe, weil der Pfarrer den Gang braucht um unbemerkt zur Kirche zu gelangen. So steht das Haus heute noch in unserem Dorf. Alle Einwohner machen aber einen grossen Bogen um dieses Haus, weil sie denken es spukt in dem Haus. Die Baufirma sagte, dass das Haus dürfe nicht weiter abgerissen werden, weil es darin spukt und die Bauarbeiter Angst haben nach dem Erlebnis noch weiter zur Baustelle zu gehen. Nur der Pfarrer nicht, der geht regelmässig in den Keller.

ENDE