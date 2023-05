Klub der jungen Geschichten Der Superhacker-Geist Levin Kaufmann, Flühli, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich sperrte die Schranktür auf und bekam einen grossen Schock. Im Schrank war ein Geist. Nicht nur ein kleiner, dünner Geist, sondern ein grosser, dicker Geist.

Er hatte gesagt, er wäre ein Superhacker- Geist und würden alle Apps und Spiele auf meinem Handy sperren, so dass ich nie mehr etwas auf meinem Handy machen konnte. Ich war schockiert, denn ich liebte die Spiele und Apps auf meinem Handy. Vor allem YouTube. Dort schaute ich gerne Shorts. Das sind Kurzvideos. Ich wollte diesen Geist am liebsten ermorden, bevor er YouTube sperrte. Aber er hatte sich schon wieder in den Schrank zurückgezogen und die Türe zugesperrt. Ich wollte die Türe aufbrechen, aber da war sie schon zu. Ich rannte in mein Zimmer und als ich die Zimmertür öffnete, und den Computer gestartet hatte, war YouTube nicht mehr da gewesen. Ich suchte und suchte. Ich schaute sogar im App-Store nach, aber YouTube war spurlos verschwunden. Als ich Mama rufen wollte, und auf den Bildschirm geschaut hatte, bekam ich einen noch grösseren Schock. Google war ebenfalls nicht mehr da. Und dann war etwas sehr Schreckliches passiert, so dass ich gleich in Ohnmacht gefallen war. ALLE APPS waren weg. Als ich wieder zu mich kam, rief ich sofort Mama in mein Zimmer. Mama kam gleich nach oben in mein Zimmer und fragte was passiert war. Als ich Mama alles erzählt hatte glaubte sie mir nicht, aber als ich ihr mein Computer gezeigt hatte, glaubte sie mir es. Sie hatte gesagt, ich soll ihr den Schrank einmal zeigen. Also sind wir gemeinsam in den Keller herabgestiegen. Und als wir die Kellertür aufmachten, war der Schrank nicht mehr bei den Essenssachen, sondern bei den

Badesachen. Er stand hinter unserem aufblasbaren Handy. Ich konnte mir schon denken warum. Mama glaubte mir jetzt nicht mehr so richtig. Und als ich das Handy weggenommen hatte, öffnete Mama den Schrank. Aus dem Schrank kam nichts heraus. Ich dachte, dass Mama mir immer noch glaubte, aber als sie dann sprachlos wieder aus dem Keller ging, und die Kellertür zumachte, und ich alleine im Keller war, hatte ich es verstanden. Sie glaubte mir nicht mehr. Dann hatte ich eine Idee. Ich rannte gleich in mein Zimmer und begann einen Plan zu zeichnen, wie ich den Geist einfangen konnte. Mir fiel ein, dass wir im Estrich oben irgendwo noch so eine alte Geister-Falle von meinem Opa hatten. Opa war nämlich früher ein berühmter Geisterjäger gewesen. Also war ich nach oben in den Estrich gerannt, um sie zu holen. Ich wurde fündig. Als ich wieder im Keller angekommen war, wollte ich gleich den Geist einfangen. Also rief ich ihm und als er aus dem Schrank kam, machte ich den Kasten an. Und als der Kasten den Geist aufgesaugt hatte, rannte ich gleich nach oben in mein Zimmer und schaute auf den Monitor. Alle Apps waren wieder da und ich freute mich so sehr, dass sogleich einige Tränen über die Wangen kullerten.