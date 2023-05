Klub der jungen Geschichten Der Tag an Dem alles anfing!!! Ben Dubach, Luzern, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Es fühlte sich komisch an aber irgendwie auch gut.

Als ich nach Hause ging überlegte ich, was das sein kann. Fünf Tage gingen vorbei und immer wieder ging es mir durch den Kopf. An einem Morgen kam ich an einem anderen Obdachlosen vorbei.

Ich gab ihm auch zwei Franken. Es fühlte sich wieder so gut an. Ich überlegte wie geht es dem Obdachlosen. Ich probierte mich in ihn reinzuversetzen. Wen ich ihn wäre, dann würde ich mich freuen, dass ich mir etwas zu essen kaufen kann. Ich habe es herausgefunden!

Wahrscheinlich war das ein gutes Gefühl, das ich Jemandem Freude machen konnte und helfen konnte. Ab diesem Zeit punkt wollte ich allen helfen und Freude machen. Das machte ich ein halbes Jahrelang. Doch bei ein paar Obdachlosen hatte ich ein schlechtes Gefühl. Aber ich sagte mir was kann daran schon schlecht sein. Doch ein paar Wochen später sah ich das ein paar Obdachlose sich daraus Drogen kaufen. In der Zeitung sah ich

das ein Obdachloser gestern wegen Drogen gestorben ist. Ich fühlte mich sehr schuldig daran, weil vielleicht habe ich im Geld gegeben und er konnte sich daraus Drogen kaufen.

Deswegen kaufte ich Möglichst allen etwas zu essen und zu Trinken, das sie nicht verhungern.

Manchmal kaufte ich ihnen auch Klamotten.

Es kam auch schon vor das es beides wurde.

10 Jahr später ich brauchte dringen Wasser den ich machte einen Marathon man sah es an mir an

Das ich Wasser brauche viele Leute haten viel Wasser dabei.

Ein Obdachloser war auch dabei und er sah es mir an und gab mir im seine Wasser Flasche das ich wieder weiter rennen konnte ich staunte. Weil ich wusste das er selbst nicht genug Wasser hatte.

Ich fand das sehr stark und kaufte im danach viel Wasser, essen, Schuhe, Klamotten ein Job und eine Wohnung. Ich gab ihm auch noch mein Pokal, weil nur dank im konnte ich gewinnen.