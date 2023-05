Klub der jungen Geschichten Der taktische Einbruch Jonas Spichtig, Alpnach Dorf, 1. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Also mal ganz von Anfang an: Ich und mein Kollege spielten ganz normal Fussball. Als uns unser Ball über den Zaun flog, hatten wir ziemlich Angst um den Ball. Denn auf der anderen Seite des Zaunes war die gruslige alte Dame. Sie hatte schon tausend Sachen von uns. Immer, wenn wir fragten, ob wir es wieder haben können, schloss sie wieder die Tür.

Wir schmiedeten einen Plan, um in das Haus zu kommen. Wir wussten, sie geht immer am Sonntagmorgen in die Kirche, da mussten wir zuschlagen. Die Kirche dauerte nur eine Stunde. Den Hintereingang liess sie immer offen zum Lüften. Als erstes mussten wir wissen, wo das Versteck war. Wir machten ein Loch in den Zaun, um durchzuschauen und warfen unser Frisbee auf die andere Seite und schauten. Eine Stunde später bemerkte sie das Frisbee und hob ihn auf. Wir schauten, wo sie hin ging. Sie ging auf den Dachboden.

Es war so schwierig dort hochzukommen, dass wir uns Verstärkung holten von den anderen Kindern, die auch ihre Sachen bei ihr verloren hatten. Wir warteten, bis sie aus dem Haus ging. Wir nahmen es nicht so ernst, denn wir hatten eine Stunde Zeit. Wir waren viel zu sicher, dass wir es schaffen. Ein paar Minuten später gingen wir hinein und auf den Dachboden. Jemand wartete an der Strasse und schaute, wann sie kam.

Wir waren oben und da war gar nichts, nur eine alte staubige Kiste. Wir warfen ein Seil runter und befestigten ein Netz daran. Wir versuchten, die Kiste zu öffnen. Sie war nicht verschlossen, aber schwer. Wir holten alle Kinder rein, die da waren, um zu helfen. So brachten wir die Kiste auf. Wir sahen alle unsere Spielsachen wieder und vergassen die Zeit.

Plötzlich hörten wir Schritte, die ins Haus kamen. Es herrschte Stille. Wir nahmen langsam die Spielsachen, legten sie ins Netz und liessen sie runter. Die Spielsachen waren in Sicherheit, doch wir waren noch oben. Die Kiste war gross genug für jemanden, aber nicht für alle. Am Seil konnten wir nicht herunter, es war zu instabil. Wir warteten und warteten.

Dann hörten wir Schritte die Treppe hochkommen. Wir hatten panische Angst, was sie jetzt mit uns anstellen würde. Die Türe ging langsam und kreischend auf. Da standen unsere Nachbarskinder. Stille herrschte.

Wir unterhielten uns kurz und knapp und gingen dann alle zusammen in unseren Garten und teilten die Spielsachen auf. Das war mal ein Abenteuer.