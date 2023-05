Klub der jungen Geschichten Der Todessprung Elena Lazraj, Emmenbrücke, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Damit ihr es versteht, erzähle ich euch jetzt, was eigentlich passiert ist. «Oh nein, oh nein, oh nein!», schrie ich, da ich schon viel zu spät für die Schule war. Endlich kam ich im Schulzimmer an, holte tief Luft und entschuldigte mich sofort für die Verspätung, als ich plötzlich ein Mädchen auf meinem Platz sah. Direkt fragte ich sie, was sie auf meinem Platz machte, und sie sagte: «Dein Name steht hier nirgends.» Ich dachte mir, was für eine die denn sei. In der Pause stellte sie sich vor. Ich hatte einfach einen schlechten ersten Eindruck, denn sie war eigentlich sehr sympathisch und schon wurde sie meine Freundin. Als die Schule nach vier langen Stunden endlich vorbei war, ging ich nach Hause und machte mit Jessica ab, dem Mädchen aus der Schule. Als sie zu mir nach Hause kam, fand ich noch sehr viel mehr über sie heraus. Sie erzählte mir von all den gefährlichen Sachen, die sie gemacht hatte, die mir ein echt schlechtes Gefühl im Bauch gegeben haben. Wir lernten dann noch stundenlang gemeinsam, da wir am nächsten Tag einen grossen NMG-Test hatten. Als Jessica gehen wollte, war es schon ganz dunkel draussen und ich brachte es nicht übers Herz, sie einfach gehen zu lassen. Also schlug ich vor: «Bleib doch hier, es ist zu gefährlich nachts alleine hinauszugehen». Sie drehte sich um und sah mich mit so einem Lächeln im Gesicht an, das ich direkt wusste, dass sie hierbleiben würde. Als wir am nächsten Morgen hinaus gingen, fiel Jessica hin. Ich musste mich so zusammen- reissen, um nicht zu lachen, dass ich fast vergass, wie man atmet. Im Klassenzimmer angekommen begrüsste ich die Lehrerin und machte mich bereit für den Test. Als ich damit fertig war, hatte ich sogar ein gutes Gefühl. Es war Mittagspause und ich blieb mit Jessica und Anika in unserem Schulgarten. «Hey, wollen wir Bungee-Jumping gehen?», fragte Jessica. «Ja sicher!», erwiderten Anika und ich. In den Ferien gingen wir dann und ich freute mich, hatte aber höllisch Angst. Auf dem Weg träumte ich, dass das Seil reissen wird, deshalb hatte ich noch viel mehr Angst. Ich liess Jessica als erstes gehen. Danach hörte ich den lautesten Schrei, den ich je gehört hatte. «D... D... Das Seil ist gerissen!», schrien Anika und ich und wir weinten. Es war so unglaublich schlimm, dass zu sehen. Zuhause weinte ich nur noch und dachte, dass es meine Schuld war.

Einige Jahre vergingen und ich dachte immer wieder an den Unfall. Auch nach all diesen Jahren war es sehr deprimierend. Ich hörte einmal, als ich als Ärztin arbeitete, eine Stimme, die mir sagte: «Es ist nicht deine schuld!», und ich fing zu weinen an, da es Jessicas Stimme war. Wie aber konnte das sein, sie war doch tot. Ab diesem Tag hörte ich mehr und mehr Stimmen. Es wurde schon gruselig, so gruselig, dass ich nicht einmal nachts schlafen konnte. Ich hörte Stimmen, die mir etwas sagen wollten und das Schlimmste war, dass ich sie alle kannte. Und bis zum heutigen Tag hört es nicht auf.

Elena Lazraj, Klasse 6c

