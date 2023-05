Klub der jungen Geschichten Der Traum ging in Erfüllung Timeo Kunz, Willisau, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Dann ertastete ich einen Lichtschalter im Dunkeln. Ich drückte ihn fest, dann ertönte ein Geräusch und da bewegte sich etwas hinter einem Traktorreifen. Ich schrie auf und danach kam eine Maus hervor. Danach sah ich ein Bild neben dem Schrank an der Wand. Es sah alt aus. Darauf war ein Mann zu erkennen. Es war aus Kohle gemalt. Ich nahm das Bild in die Hände und drehte es um. Auf der Hinterseite war etwas geschrieben: Karl Lorez, gestorben im Jahr 1991. Ich hatte noch nie von Karl Lorez gehört, aber mein Nachname ist Lorez. Sofort wollte ich den Keller aufräumen. Als alles sauber aufgeräumt war, dachte ich nach. Plötzlich ging der Schrank auf und ein Lichtstrahl schien mir in die Augen. «Was ist das?» schrie ich und dann kam irgendetwas zu fliegen und packte mich am Pullover. Ich wurde in den Schrank gerissen und dort in eine Maus verzaubert. Danach sah ich drei Eulen. Eine Eule trug eine Krone und sagte zu mir: «Du bist jetzt ein Sklave. Du musst mir folgen und sonst wirst du gefressen.» «Also sind das deine Wächter», sagte ich und schaute die andere zwei Eulen an, die Waffen und Ritterausrüstungen trugen. Da kam mir der Gedanke, dass mich ja eine Maus erschreckt hatte. Also das könnte auch ein Sklave gewesen sein. Da ertönte eine Stimme: «Komm jetzt zum König!» Ich rannte zur königlichen Eule. «Du musst mir etwas holen und das ist ein Insekt von draussen.» Da dieser König nicht besonders klug war, könnte ich ja eventuell abhauen. Da ging ich nach draussen und suchte nach der anderen Maus. Und dann flog über mir etwas. Erst dann bemerkte ich, dass die Wächter mich beobachteten. «Geh Insekten fangen und danach…», sagte die Eule zu mir, aber ich war schon verschwunden. Die Eule wunderte sich: «Wo ist die Maus?» Ich war schon in einem Erdloch verschwunden und schaufelte noch tiefer hinein, bis ich in einen anderen Gang unter der Erde gelangte. Ich hörte etwas und da entdeckte ich eine rasende Wolke, die auf mich zukam. Ich wusste nicht, wohin ich flüchten könnte. Da schrie ich laut auf und die rasende Wolke stoppte und ich entdeckte eine andere Maus. «Wer bist du?» fragte ich. «Ich bin Karl Lorez. Und du?» «Ich bin Tom Lorez.» Ich dachte nach. Ist im Keller nicht ein Bild von Karl Lorez gehangen? Da stand doch: Hier ist Karl Lorez gestorben. «Karl Lorez, darf ich fragen, wie alt du bist und ob du einen Sohn hast?» «Ich bin 79 Jahre alt, mein Sohn heisst Mark», antwortete Karl. «Mark ist mein Vater, dann bist du ja mein Grossvater. Unglaublich», erklärte ich völlig überrascht. «Das muss so sein», erwiderte Karl. «Aber wie kommen wir hier wieder raus, da ja eine Wächtereule vor dem Eingang wartet? Du bist doch auch ein Sklave, oder?», fragte ich meinen Grossvater. «Ja, ich auch. Ich wurde damals auch zum Sklaven, weil ich in den Schrank geschaut hatte und dann packte mich etwas und ich wurde zu einer Maus. Wohl genau wie bei dir.» «Ich müsste für die Eulen Insekten sammeln und bin aber geflüchtet», erklärte ich nun. Karl studierte und meinte dann: «Hmmm, ich habe eine Idee. Ich musste auch flüchten und habe auch einen Gang gegrab….» Plötzlich ertönte eine tiefe Stimme, die sagte: «Tom, aufstehen! Aufstehen, Tom! Was ist auch los mit dir? Ich bin es, dein Paps. Wir wollten doch heute eine Zwergmaus kaufen. Stimmt doch immer noch, oder?» Ich war völlig von der Rolle, erhob mich aus dem Bett und ging zum Tisch, ass etwas, zog mich danach an und putzte anschliessend die Zähne. Ich hatte mir die Zwergmaus auf meinen Geburtstag gewünscht und vor allem deshalb davon geträumt. Schon bald freute ich mich aber so fest, dass ich den Alptraum bald vergass.