Klub der jungen Geschichten Der Übeltäter und ein Zufall Carina Niederberger, 6. Primar

(chm)

Ich steige in den Keller. Dort scheint ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Der Schrank ist so alt, dass ich denke, er kann jederzeit zusammenkrachen. Deshalb gehe ich so langsam wie möglich auf die Schranktüre zu, ohne zu bemerken, dass ich beobachtet werde. Ich will gerade die Schranktür öffnen als ich ein Gepolter von der Treppe höre. Ich schaue mich erschrocken um und sage: «Hallo ist da wer?» Doch wie erwartet, wie in allen Gruselfilmen, antwortet niemand. «Ganz ruhig», sage ich zu mir selbst, «wir sind nicht in einem Gruselfilm.» Ich öffne die quietschende Schranktür und sehe ein Labor. Überall sind kleine, grosse, komplett unterschiedliche Gläser verteilt, die zum Teil noch komische grüne Chemikalien drin haben. In einem Ecken des Raumes ist ein aus Glas länglicher, runder Behälter, in dem eine ausgewachsene Person locker Platz hätte. Oberhalb sind viele kleine Antennen und Kabel, die zu einem ziemlich altmodischen Computer führen. Rechts vom Behälter ist ein Ständer wo in Schnörkelschrift drauf steht “Zeitmaschine”. Da, da ist schon wieder so ein Geräusch, dieses Mal klingt es aber wie Schritte. Ich spüre, wie mein Herz rast, in meinem Kopf gehen mir Gedanken durch wie: Wer ist das? Darf ich überhaupt hier sein? Was wird diese Person mit mir anstellen, wenn sie mich entdecken würde? Voller Panik entdeckt zu werden, gehe ich in die Zeitmaschine und drücke den Startknopf, den man nur von innen erkennen kann, so fest ich nur konnte. Unter mir geht der Boden auf und ich falle in ein helles Licht. Im nächsten Moment schlage ich den Kopf an etwas Hartem auf und ich verlor das Bewusstsein.

Als ich wieder zu mir komme, liege ich auf einer wunderschönen Blumenwiese. Auf der rechten Seite ist ein Waldanfang eines nicht sehr grossem, aber einem sehr verwachsenen Wald. Auf der gegenüber liegender Seite ist eine kleine Strasse, die um ein grosses Haus bog, wo dahinter ein Park mit ein paar Jugendlichen ist. Ich stehe auf, streiche mein Kleid gerade und will zum Park gegenüber der Strasse gehen, um zu fragen wo ich hier gelandet bin. Doch soweit komme ich gar nicht. Ich will gerade über die Strasse gehen, als mich ein schwarzer Geländewagen in voller Fahrt fast überfährt, doch anstatt Überfahren zu werden, pralle ich meinen Kopf auf die Motorhaube auf und ein stechender Schmerz durchfährt meinen Kopf.

Die Jugendlichen auf der anderen Strassenseite kommen geschockt vom Anblick sehr schnell auf mich zu, um zu sehen, wie es mir geht. Ein Mädchen nimmt ihre weisse flauschige Jacke ab und legt sie unter meinen Kopf. Erst jetzt steigt der Fahrer auch endlich aus. Als er langsam auf mich zukommt, erkenne ich seine schweren, lauten Schritte. «Es sind die aus dem Labor», denke ich und versuche aufzusitzen, doch ich bin noch viel zu schwach. Ich dachte, er würde sich bei mir entschuldigen und einen Krankenwagen rufen, aber er schreit mich nur mit seiner hässlichen, lauter Stimme an: “Hey du, du hast mein neues Auto ruiniert, du bezahlst dafür.” Ein Junge ruft dann aber einen Krankenwagen und die Polizei, denn der verrücke Mann wollte Fahrerflucht beginnen. Ich bin so erschöpft, dass ich gerade einschlafe und erst wieder im Krankenhaus aufwache. Ich liege ein paar Minuten im Krankenbett und konnte mich an nichts erinnern, bevor ein alter, aber nett aussehender Polizist hineinkommt. Neben ihm ein jüngerer Mann mit einem serösen Anzug. Sie erklären mir, dass ich auf Mission für das amerikanische FBI war, um einen Übeltäter zu schnappen, der mit selbsterfundenen Mischungen viele Personen in den Tod gebracht hatte. Ich erinnere mich wieder an die grünen Chemikalien im Keller. Anscheinen kam ich über irgendwelche Quellen und Informationen zu diesem Labor im Keller. «Auf jedenfalls ist der Übertäter jetzt im Knast», sagt mein Boss und sieht stolz aus, «dank den Jugendlichen im Park und natürlich dank dir». Warum der Übeltäter ausgerechnet mich angefahren hat, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.