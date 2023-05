Klub der jungen Geschichten Der Unbekannte im Keller Liam Meyenberg, Zug, 3. Kanti (9. Schuljahr)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Unten angekommen hatte ich ein mulmiges Gefühl, denn ich dachte, dass mich jemand beobachten würde und jedes Mal als ich mich umdrehte, um nachzuschauen war da niemand. Die Luft roch modrig und feucht. Es war kalt und ich fröstelte.

Ich hatte mich entschlossen, den Keller aufzuräumen, da er voller Gerümpel war und ich ihn als zusätzlichen Stauraum nutzen wollte. Ich ging zu dem alten Schrank. Als ich den Schrank öffnete, schien ein Licht auf mich zu strahlen. Ich war überrascht, da ich doch den Strom im Keller abgestellt hatte. Das Licht kam von einer kleinen Lampe, die an der Decke hing. Ich nahm sie runter und sah, dass sie mit Batterien betrieben wurde. Dann bemerkte ich, dass sich hinter dem Schrank ein kleiner Raum befand, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Eine mysteriöse Kiste stand in diesem Raum. Ich öffnete sie und fand darin einen alten Brief und ein Tagebuch. Ich setzte mich auf den Boden und begann zu lesen. Der Brief war mit keinem Namen versehen. Im Brief wurde von viel Geld geschrieben, jedoch konnte ich nicht herausfinden, was genau diese Person meinte. Ich wurde neugieriger und blätterte im Tagebuch. Dort fand ich eine Zeichnung, die zwei geheime Räume im Keller zeigte. Der Raum, in dem ich mich befand, war genauso, wie der eine auf der Zeichnung dargestellt. Plötzlich nahm ich ein hallendes Geräusch wahr. Ich stand auf und lauschte. Es kam aus dem anderen Raum, den ich auf der Zeichnung entdeckt hatte. Ich folgte dem Geräusch, welches mich schlussendlich in den Raum führte. Er war voll mit Bücherregalen, ansonsten war nichts Weiteres zu sehen. Ein kahler Raum mit weissgestrichenen Wänden. Ich versteckte mich hinter einem der Regale und versuchte ein Geräusch aufzufangen. Es war still. - Noch. - Plötzlich sah ich einen grossen, bärtigen und muskulösen Mann. Er nuschelte etwas auf Russisch vor sich hin. Da ich diese Sprache nicht beherrsche, hatte ich nichts verstanden. Als ich mich nähern wollte brachte ich ein Buch zum Fallen und er drehte sich sofort um! Nun stand ich gegenüber dem Mann, der mich erschrocken ansah. Wir beide waren für einen kurzen Moment sprachlos und standen wie eingefroren an Ort und Stelle. Die Stille unterbrechend, schrie er mit tiefer, von einem russischen Akzent geprägten Stimme: «Blyat! Wer bist du? Was machst du hier?». Schockiert schrie ich: «W-Wer bist du denn?!», und ich hielt Abstand zu dem, doch sehr furchteinflössenden, Russen. Die Stimmung war angespannt. Ich hatte das Gefühl, dass der Mann nicht gerade erfreulich über meinen plötzlichen Besuch war. Doch auf einmal packte er einen Baseballschläger aus und mein Kopf hat direkt auf «RENN!» geschalten. Er sprintete auf mich zu, aber ich war schon dabei wegzurennen. Nach einem kurzen Sprint kam ich wieder zum Schrank, schmetterte ihn zu und spurtete die Treppe hinauf durch die Kellertür und schloss sie ab.

Ich war schockiert. Ich hatte nie gedacht, dass eine derartige Gefahr in meinem eigenen Haus lauern würde. Wie diese Person in den Keller gekommen ist, ist mir bis jetzt ein Rätsel. Aber ich wusste, dass ich nie wieder den Keller betreten würde. Die Polizei habe ich sofort nach dem Vorfall kontaktiert und sie verhafteten den Mann. Es stellte sich heraus, dass es sich um russische Mafia-Geschäfte handelte. Schlussendlich zog ich weit weg von diesem Hause. Ich werde nie wieder einen Keller betreten können, ohne das Gefühl zu haben, es sei etwas Mysteriöses im Gange.