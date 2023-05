Klub der jungen Geschichten Der unbekannte Ort Nelio Jordi, Ruswil Dorf, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich und mein Kollege Noel waren im Keller vom Schulhaus eingebrochen. Noel sah nämlich ein Licht im Keller, als wir in die Turnhalle gingen. Darum waren wir jetzt im Keller des Schulhauses. Als wir die Treppe in den Keller hinunterstiegen, hörten wir ein Geräusch. Noel sagte: „Es war sicher nur der Wind. Komm gehen wir weiter.“ Als wir die Kellertür öffneten, war es stockdunkel und wir sahen nichts- doch – da sah ich ein schwaches Licht. Ich ging, dicht gefolgt von Noel, dorthin wo das Licht war. Ich merkte, dass es ein Schrank war. Ich sagte: „Ist das das Licht?“ Noel antwortete: „mit offenem Mund: „Ja!“ Als er sich beruhigt hatte, öffnete ich die Schranktür langsam. Wir konnten nichts sagen, das Licht wurde nämlich heller und wir verschwanden. Als ich aufwachte, war es sehr weich. Noel war schon wach und schaute besorgt runter. Ich flüsterte: „Was ist?“ Noel drehte sich um und sagte besorgt: „Wir sind sehr hoch oben in einem Vogelnest!“ Ich hatte langsam auch Angst, aber ich sah dann Sehr viele glänzende Teile und sagte zu Noel: „Hier sind sehr viele Teile vielleicht können wir einen Hängegleiter bauen?“ Noel rief: „Wir können es versuchen.“ Wir waren den ganzen Tag am Bauen. Am Abend hörten wir plötzlich Flügelschläge. Diese wurden immer lauter und lauter bis ein Riesenvogel vor uns war. Er schrie uns an und ging dann noch höher in die Luft. Er schrie noch einmal und machte einen Sturzflug direkt auf uns zu. Unser Hängegleiter war bereit. Wir schnauften einmal durch und rannten zur Kante, sprangen ab und glitten über dem Boden. Es war ein schöner Ort voller Bäume, Wiesen, Flüsse und Tieren. Aber wir wussten nicht, wo und wie wir nach Hause kamen und wir hatten noch ein anderes Problem: Der Riesenvogel verfolgte uns immer noch. Er kam näher und näher bis er den Hängegleiter zerriss. Er kam mit den Krallen an Noels Arm an und Noel stöhnte vor scherz. Wir fielen und landeten im weichen Gras. Ich nahm ein Blatt und wickelte es um Noels Arm. Er war aber bewusstlos. Als Noel aufwachte, war ein Tag vergangen und unsere Mägen knurrten vor Hunger und unsere Münder waren ausgetrocknet. Wir liefen durch den Wald über die Wiesen und hielten beim Fluss an, um zu trinken. Wir assen noch Beeren vom Busch und gingen weiter. Doch dann wurden wir gepackt und landeten wieder im Nest... Es war aber sehr hell. Genau das gleiche Licht wie beim Schrank. Ich sagte zu Noel: „Wollen wir?“ Noel antwortete: „Ja.“ Und wir gingen zum Licht und waren wieder im Schulhauskeller.