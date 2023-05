Klub der jungen Geschichten Der Unfall Léonie Smolek, Kriens, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Meine Hände umklammerten die Lehnen des Sessels während Dr. Millwells auf seinem Block etwas notierte. Wie seine ernsten Augen mich anstarrten, sein regloser Körper da lag, sein Kopf sich in eine unmögliche Richtung drehte, dieses Bild schoss mir dauernd durch den Kopf. Wegen diesem Bild konnte ich nicht mehr schlafen oder mich richtig konzentrieren. «Es war nicht deine Schuld», tröstete mich Dr. Millwells. Ich hatte es satt das mich die Leute immer trösteten denn es war meine Schuld.

Als ich wieder zu Hause ankam setzte ich mich an meinen Schminktisch und betrachtete mein Spiegelbild. Ich hatte lange schwarze Haare, dunkelbraune Augen, war 16 Jahre alt, ich war schlank und etwa 1m 69 cm gross. Jedoch das Einzige das sich verändert hat war mein Charakter, denn letzter Oktober geschah etwas Schreckliches. Ich stand auf und setzte mich an meinen Schreibtisch, ich wollte etwas zeichnen damit ich mich besser beruhigen konnte. Ich nahm mein Skizzenblock und ein paar Kohlenstifte aus meiner Schreibtischschublade hervor. Es war mein Plan ein Selbst-porträt zu zeichnen für meine Porträtmappe. Ich fing an mit den Augen. Meine Hand zeichnete zwei Augen, doch das waren gar nicht meine Augen! Meine Hand fuhr fort und glitt über das Blatt ohne, dass ich es so wollte. Als ich meine Augen wieder öffnete sah ich das Gesicht eines Jungen, nicht irgendein Junge, nein, es war das Gesicht des verstorbenen Jungen! Er hiess Ivan hatte dunkelbraune lockige Haare und grün braune Augen die sehr ernst schauten, eine Stupsnase und ein wunderschönes Lächeln. Er war auch der Junge, den ich liebte. Letzter Oktober waren Ivan und ich bei ihm zu Hause, wir haben uns verabredet um eine Horrorfilm-Übernachtungsparty zu machen. Nur wir zwei. Ivan und ich waren schon seit einigen Monaten zusammen, ich liebte ihn sehr und konnte mir auch eine Zukunft mit ihm vorstellen. Wir sassen auf seinem schwarzen Ledersofa mit ein paar Decken. Er presste sine Lippen hart auf meine. Ein kleiner Schmerz durchströmte meinen Körper. «Ivan das tat ein bisschen weh», informierte ich ihn. Darauf antwortete er mir schnell: «Oh, das tut mir leid ich wollte dir nicht wehtun.» Ich grinste und sagte: «Ist schon gut.» Wir sahen uns gerade «SCREAM» an als Ivan plötzlich fragte: «Wollen wir mehr Getränke holen?», Ich habe gehofft er würde fragen denn mein Hals war schon ganz ausgetrocknet. Ich nickte und wir beide gingen zum Eingang seines Kellers, dort unten hatte er seine Getränke gelagert in einem kleinen Mini-Kühlschrank. Wir stiegen die Treppe hinunter, eine Stufe knarzte. Als wir unten waren nahm er gerade 5 Coca-Colas raus und 5 Sprites. «Willst du uns fett machen?», fragte ich ihn lachend. «Haha du bist ja so witzig», antwortete er genervt. Wir gingen wieder die alte Holztreppe hoch und ich sagte: «Es war nur ein Witz.» Als wir oben waren gab ich stolz zu: «Das wird super!». Ich gab ihm ein kleinen Stubs und hörte etwas krachen. «Oh nein!», schoss es mir durch den Kopf. Ich drehte mich wieder um und sah wie Ivan an dem Boden des Kellers lag. Ich sah wie Ivans regloser Körper da lag, sein gebrochenes Genick und wie seine ernsten Augen mir tief in die Seele starrten. Mir war schnell, klar dass ich den Jungen den ich liebte tötete, ohne Absicht, aber doch war ich der Grund wieso er starb und auch seine Mörderin.