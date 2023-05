Klub der jungen Geschichten Der Unfall Mike Zemp, Schüpfheim, 6. Primar

(chm)

“Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.” Ja, ein Rasentraktor kann gefährlicher sein als man denkt.

Wir fuhren mit dem Rasentraktor meines Vaters. Hans bestand darauf, also machten wir es.

Anfangs fuhren wir langsam und dann immer und immer schneller - bis wir auf Höchstgeschwindigkeit waren. Wir fuhren hin und her, spassig war es natürlich auch. Aber natürlich kam uns eine unsinnige Idee. “Über eine Schanze zu springen wäre doch auch cool, Jon!“ Natürlich kam diese Idee von Hans, aber sie gefiel mir trotzdem.

Gesagt getan, die Rampe war gebaut und wir sassen wieder auf dem Rasentraktor. Zuerst fuhren wir langsam. Wir flogen nicht weit und die Federung war nicht so gut, das beeinflusste uns aber nicht. Dann fuhren wir wieder sehr schnell. Wir flogen hoch und stürzten tief. Die Landung war nicht so entspannt - der Rasentraktor am Boden und wir auch. Nun lagen wir schreiend auf dem rauen Boden. Meine Eltern waren glücklicherweise schnell zur Stelle und ein paar Minuten später hörte ich auch schon den Krankenwagen.

Was danach passierte, habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich neben Hans und meinen Eltern aufgewacht bin. Danach bemerkte ich, dass ich am linken Arm und am rechen Bein einen Gips hatte und am rechten Arm war ich blass. Danach sagten meine Eltern, dass ich und Hans 2 Wochen bleiben müssen. Aber sie brachten uns coole Spiele mit, wie Jasskarten, UNO, Monopoly, Risiko und Dublee. Sie liessen uns auch Snacks da, wie Studentenfutter (verschiedene Nussarten und getrocknete Rosinen), Chips und Carameltrops. Dann haben wir uns bedankt und dann verabschiedet.

Durch das alles war die Zeit im Krankenhaus nicht mal so schlimm. Aus meiner Sicht war es fast so, wie Jan gesagt hatte, ausser dass ich am linken Bein und Arm einen Gips hatte. Ja, so eine Geschichte hört man nicht von allen Freunden und ihr denkt sicher, dass wir etwas daraus gelernt haben. Nun ja, wir fahren schon wieder Rasentraktor und wir sind auch glücklich damit.