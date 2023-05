Klub der jungen Geschichten Der ungewöhnliche Eisbär und das Capybara Luca Burkart, Altishofen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Meine Mutter sagte ich soll die Finger davon lassen, aber ich wollte unbedingt den Schrank öffnen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, lag mein Freund Freddy auf meinem Bett. Freddy ist mein Haustier, er ist ein Capybara, auch genannt Wasserschwein. Wir haben ihn in den Ferien gekauft, meine Mutter war zuerst dagegen, aber weil mein Vater zugestimmt hat, haben wir ihn gekauft. Ich musste noch in die Schule, nach der Schule kam ich nachhause und meine Familie stand weinend da und sagten: «Leon, Freddy ist währenddessen du in der Schule warst verschwunden.» Ich rannte weinend in mein Zimmer und schaute ein Bild von Freddy an. Also verabredete ich mich mit meinem besten Freund Jonas, um Freddy zu suchen. Wir suchten überall ausser im Schrank den mir meine Mutter verboten hatte zu öffnen. Jonas sagte: «Komm wir gehen in den Schrank». Ich wusste aber nicht was dahinter war, aber ich wollte es unbedingt wissen. Also betraten wir den Schrank. Wir öffneten also die Tür langsam, aber was unsere Augen sahen glaubten wir einfach nicht, da waren Freddy und Jonas Eisbär der seit Tagen verschwunden ist. Der Eisbär von Jonas hiess Fabio. Er liebt es im warmen zu sein. Also zurück zur Sache, hinter dem Schrank war einfach ein Gaming-Room. Sie waren also die ganze Zeit bei mir im Keller am Videospiele spielen. Was ich mich aber fragte war, warum waren da vier Setups zum spielen? Da kam plötzlich ein Hund und eine Katze, die dann auch mitspielten. Wir fragten sie nach ihren Namen, die Katze hiess Lea und der Hund Fred. Lea und Fred waren die Tiere vom Nachbardorf, sie waren jetzt öfter bei uns, weil die Tiere sich gut verstehen. Ich sagte nach ein paar Minuten «Oh wir müssen in die Schule sonst kommen wir zu spät. » Danach fragte Jonas, was wir heute in der Schule haben. Darauf antwortete Ich: «Mathe, Englisch, Deutsch und Turnen.» Also ging der Eisbär nachhause und das Capybara ins Bett. In der Schule war niemand da, ich schaute auf den Kalender und sah, dass es Samstag war. Also gingen wir nachhause und spielten noch lange Zeit hinter dem Schrank im Gaming-Room Videospiele. ENDE