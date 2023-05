Klub der jungen Geschichten Der unheimliche Besucher Svenja Ming, Lungern, 5. Primar

(chm)

Der unheimliche Besucher

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich überlegte lange, aber ich wagte es. Ich öffnete den Schrank leise, obwohl ich ein Angsthase bin. Als ich die Tür öffnete, sah ich einen leuchtenden kleinen schmalen Gang, der sehr muffelig roch. Ich ging langsam den Gang entlang, bis eine schaurige, tiefe Stimme „HALLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOO“ sagte. „AHHHHH“, kreischte ich. Dann kam wieder die tiefe schaurige Stimme: „Du brauchst keine Angst von mir zu haben, ich will hier raus, bitte hilf mir.“ „OKEY“, rutschte es mir mit ängstlicher zitternder Stimme heraus. Ich lief den Gang weiter, bis der gefesselte Mann am Boden auftauchte. Zum Glück hatte ich mein holziges kleines Sackmesser dabei, damit ich die gelben Fesseln aufschneiden konnte. Als ich den Mann dann mit dem Sackmesser befreit hatte, liefen wir den ganzen Gang wieder zurück bis zum Ausgang, die Kellertreppe hoch durch die holzige kleine Küche bis nach draussen in den kleinen Garten. Wir setzten uns unter eine Buche. Erschöpft sagte der Mann: „DANKE, DANKE, DANKE VIEL MAL.“ Irgendwie war ich verwirrt, weil es gab so viele Fragen. Wie kam der Mann in den Keller? Wie überlebte er alle die Jahre…? Da nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte den Mann vorsichtig alles, was ich wissen wollte. „Wie ist Ihr Name?“, habe ich mit zitternder Stimme begonnen. „Mein Name ist Kari, ich bin seit drei Jahren hier im Keller. Ich hatte nur Wasser und kein Essen.“ Dann war Kari plötzlich ruhig und ihm liefen dicke Tränen über die Wangen bis auf den Rasen. Ich versuchte Kari zu trösten, doch es half nur eine XXL GROSSE Pizza von der Pizzeria Adelheid, um Kari zu trösten. Dann machte Kari weiter mit vollgestopftem Mund: „Ich wurde von meiner Familie entführt, zuerst nach Spanien, dort war es grausam, dann hier in den Keller in den Schrank, weil ich ihr Hasskind war.“ „Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe ein Angebot für dich, du darfst diese Nacht in meinem Zimmer schlafen und so lange dort wohnen, wie du möchtest.“ „ECHT!“ sagte Kari erleichtert. „Das ist ja noch besser als bei meiner Familie. „Aber du musst mir helfen beim Frühstück tischen, putzen…“ „NNNNNNNNNNNNEEEEEEEIIIIIIIIINNNNNNN DAS MACHE ICH NICHT!!!!!!!“, fing Kari blöd an. „Ich helfe nicht mit, weil sonst werde ich noch alt und grau!!!“ „Wir sehen morgen noch mal, jetzt ist sowieso Zeit zum Schlafen. Komm, wir essen zusammen etwas zu Abend und dann gehe ich schlafen.“ „OK“, sagte Kari, ich ging ins Bett, aber Kari wollte nicht schlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte war kein Kari mehr im Haus, sondern nur noch ein kleiner Zettel in der Küche und darauf stand:

Hallo

Ich bin gegangen, denn ich wollte meine Familie suchen, aber ich will nicht, dass du mir hilfst, denn du hast mir schon genug geholfen, ich will einfach nicht, dass ich dir zu fest zur Last falle, denn ich habe das Gefühl, du hast eine andere Vorstellung als ich. Es hat mich sehr gefreut, dass ich eine kurze Zeit bei dir verbringen durfte. HERZLICHEN DANK!

Liebe Grüsse Kari

„Oh nein!!“, schluchzte ich. „Aber, warum hat Kari mir nichts gesagt, ich hätte ihm ja geholfen!“ Ich ging vor den kleinen weissen Kühlschrank, der in der Küche stand, doch ich hatte keinen Hunger mehr. „Tja, er hat es selbst entschieden, dass er geht, darum lasse ich Kari gehen. TSCHÜSS ICH WÜNSCHE DIR NOCH EIN COOLES LEBEN“, sagte ich in meinen Gedanken.