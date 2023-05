Klub der jungen Geschichten Der unheimliche Mann Alina Hodel, Luthern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging die letzten Treppenstufen langsam hinunter. Als ich plötzlich auf der letzten Stufe eine hallende Stimme in meinem Kopf hörte. Sie flüsterte mir zu: «Pass auf, du hast hier nichts zu suchen» Diese Stimme kam mir bekannt vor, ich wusste zwar nicht von wem aber diese Stimme war mir sehr vertraut. Wie abgestimmt öffnete sich das alte Fenster und ein kalter Windhauch zischte um mich. Ferngesteuert ging ich die letzte Treppenstufe runter. Mit zitterten Beinen stand ich neben dem Eichenholzschrank. Das Licht schien immer noch durch den kleinen Spalt zwischen den beiden Schranktüren. Ich ging auf die Knie und schaute durch den kleinen Spalt. Legte meine Hände auf die Schranktüren und drückte meinen Kopf an den Schrank. Ich hatte Hoffnung durch den kleinen Spalt etwas zu sehen doch leider sah ich nichts. Das Licht war zu hell und der Spalt zwischen den beiden Türen zu klein. Ich hatte zu viel Angst die Schranktüren auf zu machen doch diese Stimme machte alles noch viel spannender. Meine Hände waren von einer kleinen Staubschicht bedeckt. Ich wischte sie an meiner Hose ab. Zögernd legte ich meine Hände auf die zwei hölzernen Griffe die ebenfalls mit Staub bedeckt waren. Ich atmete noch einmal tief durch und öffnete die beiden Türen auf einmal. Eine Staubwolke kam mir entgegen. Als würde sie mich freundlich begrüssen wollen. Als erstes fiel mir das Licht auf das von einer kleinen Glühbirne kam die mit einer grauen Schnur an der Decke von dem Schrank hing. Sonst war auf den ersten Blick nichts in dem Schrank zu sehen. Ich steckte meinen Kopf in den Schrank der auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aussah. «Warum hat niemand mehr diesen Schrank geöffnet?», murmelte ich zu mir selber. Ich machte mich ganz klein und kroch in den Schrank der nicht all zu gross wirkte. Verwundert blieb ich im Schrank. Er wirkte von innen viel grösser als von aussen. Ich konnte auch ohne Probleme im Schrank stehen bleiben. Ich schaute mich noch einmal gründlich um. Ich drehte mich einmal um meine eigene Achse. Auf den ersten Blick fiel mir nichts Besonderes auf. Doch als ich an der Wand eine kleine Lucke sah stockte mir der Atem. In dieser Lucke sah ich einen Mann der mir zuvor gar nicht aufgefallen ist. Zwischen dem Mann und mir war eine Glasscheibe was mich sehr beruhigte. Er starrte mich an und war ganz schwarz gekleidet. Ich ging näher heran. Der Mann zeigte noch immer keine Reaktion. Doch als ich noch ein Stück weiter ging fing der Mann an zu reden. «Hannah, ich habe dir doch gesagt du sollst hier nicht hin warum bist du dann hier?» Sagte der Mann ohne eine Miene zu verziehen. Ich wollte etwas widersprechen doch meine Kehle war wie zu geschnürt. «Ich werde jetzt immer bei dir sein.» Und schon verschwand der Mann. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Ich kniff mir in den Arm. Es tat weh. «Also, muss das also gerade wirklich echt gewesen sein», nuschelte ich unverständlich. «Woher kennt er meinen Namen?» Überlegte ich. «Und warum erzählt er mir nicht wer er ist. Oder habe ich mir das alles nur eingebildet. » Ich grübelte noch lange herum doch mir fiel einfach nichts ein. Alles blieb mir ein Mysterium.