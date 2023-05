Klub der jungen Geschichten Der verbotene Schrank - eine schockierende Entdeckung Vivien Studer, Steinhausen, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Aber fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Meine Familie und ich lebten in einem kleinen Haus, nahe an einem Teich. In meinem Haus durfte ich alles machen, ausser in den Keller gehen, das verbot mir meine Mutter. Vor einem Jahr verschwand mein Bruder und tauchte nie mehr auf. Ich suchte ihn seit dem ersten Tag, an dem er verschwunden war. Ich hatte den ganzen Wald abgesucht, ich war sogar im Teich und hatte jeden Zentimeter abgetaucht. Doch ich fand ihn nicht. Seither hatte ich jede Nacht furchtbare Albträume, von der Leiche meines Bruders, die in einem engen Raum lag. Ich erzählte meiner Mutter von meinen Sorgen um meinen Bruder, doch sie sagte jedes Mal, es sei doch nur ein Traum, er sei sicher abgehauen, weil sie an diesem Tag eine grosse Auseinandersetzung hatten und er es nicht mehr ertragen konnte in diesem Haus zu leben.

Eines Tages wagte ich mich trotz des Verbots meiner Mutter in den Keller hinab, da sie nicht zu Hause war und ich mich wunderte, was sich dort befand. Im Keller fand ich eine kleine Vorratskammer, alte Sachen, die wir nicht mehr brauchten und ein mysteriöser Schrank, der so aussah, als ob er seit langem nicht mehr geöffnet wurde. Zuerst traute ich mich nicht den Schrank zu öffnen, da aus ihm ein widerlicher Gestank herausroch. Doch dann überwand ich die Angst, dass da etwas Ekliges drin sein könnte. Ich öffnete den Schrank und er knarzte laut. Ich fiel fast in Ohnmacht als ich sah, was sich darin verbarg. Es war die Leiche meines Bruders. Ich stand dort und konnte mich nicht mehr bewegen vor Schock. Ich wusste jetzt genau, wer meinen Bruder umgebracht hatte. Es war meine Mutter, die es seit dem ersten Tag verheimlicht hatte. Es lief mir kalt den Rücken herunter, meine Mutter war ein Monster, ich musste sie anzeigen, sonst war ich die nächste. Doch ich hatte zu wenig Beweise. So entschloss ich mich, von zu Hause wegzulaufen. Ich packte meine Sachen so schnell ich konnte und fuhr mit meinem Fahrrad so weit weg, wie es nur ging.

Von diesem Tag an sah ich meine Mutter nie wieder, ich weiss nicht, wo sie sich befindet, doch ich weiss, dass sie immer noch da draussen ist und ihr Unwesen treibt.