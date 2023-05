Klub der jungen Geschichten Der verbotene Schrank Schüpfer Linda, Rickenbach, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Hi, ich bin Lina und ich werde euch heute meine Geschichte erzählen. Ich bin 13 Jahre alt und eine neugierige Person, ganz anders als meine Mutter. Sie ist ängstlich und macht sich sehr schnell Sorgen. Sie ist 46 Jahre alt. Jetzt wollt ihr sicher meine Geschichte weiter hören, also pass gut auf! «Was ist denn das für ein Licht? », dachte ich mir. Ich lief runter und da schien ja wirklich ein gelbliches Licht aus dem alten Schrank. Ich öffnete ihn und BOOM wurde ich hineingezogen. Ich schrie und sah meine Mutter herunterkommen. Sie sah gerade, wie ich da reingezogen wurde. «LINAAAA! », schrie sie los. Doch ich war in diesem Strudel und hörte sie nicht. Sie machte sich unendlich Sorgen. Währenddessen wurde ich hinauskatapultiert und ich lag auf einer Strasse auf der ganz viele Leute in komischer Kleidung herumliefen. Ich dachte mir, wo ich denn hier gelandet bin. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich war in der Vergangenheit!!! Aber HÄÄ was hatte ich denn hier in der Hand? Einen Brief? Was da wohl drinsteht? Ich öffnete den Brief und las: «Hallo du wunderst dich sicher, was gerade mit dir passiert ist. Tja das musst du selbst herausfinden. Nur einen Tipp gebe ich dir. Um wieder in deine Zeit zu kommen, musst du den genau gleichen Schrank finden, mit dem du auch hierhergekommen bist! VIEL GLÜCK!!! Hm, dann muss ich mich wohl auf die Suche machen. Ich werde erst mal die Leute hier fragen, ob sie so einen Schrank haben. «Entschuldigung? Haben sie einen braunen Schrank? Oder haben sie einen gesehen? », fragte ich den vorbeigehenden Mann. «Nein Kleines, das habe ich nicht. Bei uns ist es verboten, braune Schränke zu haben. Sie dürfen nur schwarz oder weiss sein! Alles andere bringt UNGLÜCK!!!», antwortete der Mann, den ich gefragt hatte. Na toll! Wie soll ich denn jetzt den Schrank finden, wenn das hier VERBOTEN ist. Ich werde einfach mal suchen. Nach etwa zwei Stunden kam ich an einem Wald an. Es sah so gruselig aus, aber ich hatte keine Angst. Ich ging in den Wald und da war eine Lichtung, aber da ist doch der Schrank!!! «Wo kommt der den her?», fragte ich mich. Einfach schnell nachhause! Ich wurde wieder herumgeschleudert und hä, ich bin ja gar nicht zuhause!? Wieso sind denn hier überall Roboter? Nein bin ich etwa in der Zukunft!? Ich werde mal einen dieser Roboter fragen: «Hallo, welches Jahr haben wir den?” «Wir haben das Jahr 5345.», bekam ich zur Antwort. «WASSS?!, schrie ich entsetzt, «Kennen Sie einen braunen Schrank, der durch die Zeit reist? » «Woher kennst du den diesen Schrank? Er darf nicht mehr auf dieser Erde sein. Er ist viel zu gefährlich! », entgegnete der Roboter, «Hm, also geh mal zu der Wolfstrasse 67. Die Dame hat immer alles. » Als ich da ankam, war es schon dunkel. Aber bei der Dame war ja wirklich der Schrank, aber vor der Haustür? Naja, ich sprang hinein und OH MEIN GOTT MAAAMAAA!!! «Lina, da bist du ja, wo warst du denn? », schluchzte meine Mutter. Ich habe mir solche Sorgen gemacht! Dann musste ich alles meiner Mama erzählen und wir beide sind heilfroh, dass alles gut gegangen ist und dass ich wieder zuhause bin. Ah ja und der Schrank, den haben wir natürlich weggeworfen!