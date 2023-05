Klub der jungen Geschichten Der verfluchte Wald Livia Spichtig, Alpnach, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher…

Lara, Max und Paul gingen in den verfluchten Wald. Es war ein sehr schöner Sommertag. Max hat sich überlegt mit seinen Freunden etwas zu unternehmen. Er schrieb ihnen «Um 16:00 Uhr Treffpunkt beim Baumhaus». Die Zeit verging sehr schnell und es war bereits 16:00 Uhr. Alle waren bei dem Baumhaus angekommen. Sie gingen nach oben, um zu besprechen, was sie vorhaben. Max sagte: «Es gibt diesen verfluchten Wald, der hier in der Nähe ist.» Paul und Lara sagten: «Ja, das stimmt.» Max sagte: «Es gab mal einen Zeitungsartikel. Vor über 100 Jahren passierte etwas ganz Schlimmes in diesem Wald.» Paul und Lara waren sehr geschockt, als Max das sagte. Lara sagte: «Komm wir gehen in diesen verfluchten Wald, um zu schauen, ob das wirklich stimmt, was in diesem Zeitungsartikel stand.» Sie gingen runter und liefen Richtung Wald. Am Waldrand angekommen konnten sie es kaum erwarten in den Wald hineinzugehen. Sie gingen tief in den Wald und schau-ten umher. Paul sagte: « Irgendwie ist es schon ein bisschen gruslig in diesem Wald, weil es so dunkel ist.» Lara und Max sagten: «Ja, das stimmt». Sie gin-gen noch tiefer in den Wald hinein. Es war bereits 17:00 Uhr und die Sonne ging langsam am Horizont unter. Lara wollte unbedingt wieder umdrehen, weil ihre Mutter gesagt hatte das sie spätestens um 18:00 Uhr zu Hause sein muss. Plötzlich sahen sie einen farbigen Diamanten im Felsen. Sie gingen nä-her heran, um den Felsen zu begutachten. Max sagte: «Es ist sicher nichts Spezielles, komm wir gehen weiter.» Lara sagte: «Ein versuch ist es Wert nachzuschauen.» Alle drei gingen zu der Felswand und beobachteten den leuchtenden Stein. Sie stellten schnell fest, dass es ein Diamant ist. Sie teilten sich auf und schauten, ob es noch weitere solche Steine hat. Lara beobachtete aber immer noch diesen einen Stein. Lara fuhr mit der flachen Hand über den Stein und dann öffnete sich eine Tür im Felsen. Sie rief schnell nach Max und Paul. Die beiden kamen schnell herbeigeeilt. Dann sahen sie die offene Tür. Nach einer kurzen Bedenkpause betraten sie die Höhle und schauten sich um. Dann lief Lara vor und stürzte in ein Loch. Max und Paul bemerkten es zuerst gar nicht und fielen somit auch hinein. Sie fielen durch ein Portal und landeten anschliessend auf weichem Moos. Sie sahen sich um und sahen eine verlassene Hütte. Langsam liefen sie Richtung Hütte. Zuerst sahen sie durch die kleinen Fenster, aber sie sahen nichts und beschlossen deshalb hineinzugehen. Sie sahen sich schüchtern um und riefen: «Ist jemand da?» Aber niemand antwortete. Plötzlich sahen sie sieben Zwerge. Lara war schnell klar, dass sie im Land der sieben Zwerge gelandet waren. Die Zwerge haben sich sehr erschrocken und fragten ganz vorsichtig, was die drei Freunde hier zu suchen hätten. Max antwortete: «Wir waren in diesem verfluchten Wald und haben einen Felsen mit Diamanten gefunden. Plötzlich ging eine Tür auf und bevor wir uns versahen, flogen wir durch ein Portal und landeten anschliessend hier. Max fragte die sieben Zwerge, ob sie wissen, wie man wieder zurückkommen kann. Sie nahmen vorsichtig das Zauberbuch hervor und sangen im Chor den Zauberspruch. Augenblicklich öffnete sich ein Portal und die drei Freunde gingen dort hinein. Sie konnten sich gerade noch so von den Zwergen verabschieden, bevor sie sich wieder im verfluchten Wald befanden. So schnell sie konnten gingen sie nach Hause und erzählten ihren Eltern von den Erlebnis-sen. Diese glaubten den Kindern natürlich kein Wort. Lara, Max und Paul haben nun gemeinsame Erinnerungen, welche sie garantiert, nie mehr vergessen werden.