Klub der jungen Geschichten Der vergessliche Troll Ladina Muri, Geuensee, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete die rechte Schranktür und kniff meine Augen zusammen. Es war so hell. Und in der nächsten Sekunde wurde ich in den Schrank gezogen und wachte auf einer blühenden Wiese wieder auf. Wo war ich? Ich stand auf, schaute mich um und sah ein kleines Dorf mit pinken Häusern. Mit wackeligen Beinen lief ich auf das erstbeste Haus zu und klopfte an der Tür. Ein kleiner grüner Troll öffnete sie und sah mich erstaunt an. Und ich schaute ebenso erstaunt zurück. Er fragte: «Wer bist du? Und was willst du hier?» «Ähm I-Ich bin Ladina und ich m-möchte fragen, wo ich h-hier bin.» «Wo du hier bist?», antwortete der Troll, «In Moralia, wo denn sonst!?» «Moralia..» murmelte ich «Wissen Sie, Herr, Herr..» «Lass das mit dem Herr. Nenn mich einfach Memi.» «Ok,» antwortete ich. «Du musst wissen, Memi, was ich dir jetzt erzähle, wirst du mir nicht glauben.» sagte ich. Der Troll sagte nur: «In Ordnung, ich höre zu und verspreche nicht zu lachen.» Also gut.» fing ich an. «Als ich noch zu Hause war, ging ich in den Keller, um etwas zu holen. Plötzlich hat aus dem braunen Wandschrank, den niemand mehr geöffnet hat, seit mein Grossvater Bruno gestorben ist und ihn uns vererbt hatte, ein seltsames, gelbliches Licht geleuchtet. Ich bin neugierig geworden und habe ihn geöffnet. Plötzlich wurde ich hineingezogen. Ich landete gleich auf dieser Wiese dort drüben.» Ich zeigte mit dem Finger auf die Wiese, von der ich gekommen bin. «Den Rest kennst du ja schon oder kannst es dir vorstellen.» Da sagte Memi: «Und ob ich dir das mit dem Schrank glaube. Ich habe ein Notruf losgeschickt!» «Notruf?» ich verstand nur Bahnhof. Ich meine, wie soll man durch einen Schrank einen Notruf absetzen. Das gab doch überhaupt keinen Sinn! «Ja denn ich kannte deinen Grossvater. Er half uns immer aus der Patsche, wenn wir hier ein Problem hatten. Denn dieser Zauberschrank hat mein Uronkel angefertigt und ihn per Zauberei direkt in das Haus deines Grossvaters transportiert. Aber damit genug vom Schrank, denn ich habe ein ernstes Problem. Meine Schwester ist verschwunden. Aber ich habe eine Idee. Wir könnten zum Wahrsagertroll Memorux und ihn um Hilfe beten.» Bevor ich etwas sagen konnte, rannte er in die Richtung eines pinken, kleinen Hauses. Also rannte ich ihm hinterher. Als wir beim Wahrsagerhaus angekommen sind, war ich völlig aus der Puste. Memi ging schnell hinein und ich ging ihm hinterher. Er lief zu einem Troll mit langem Bart. Memi sagte: «Memorux wir brauchen deine Hilfe. Zeig uns wo Mema ist.» «Ok…» brummelte Memorux und ging zu seiner Kristallkugel. Kurz darauf sah man in der Kristallkugel ein Bild von einer Trollin, die auf einem Dach sitzt. Da sagte Memi: «Ach ja stimmt, sie sagte, sie muss auf dem Dach ein paar Ziegel ausbessern. Ups, mein Fehler.» «Also soll ich dir noch dabei helfen, das Haus deiner Schwester zu finden?», sagte ich. Memi lachte: «Nein, du darfst wieder nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.» Und ehe ich mich versah, war ich wieder zuhause. Ich ging in mein Zimmer, plumpste aufs Bett und schlief sofort ein.