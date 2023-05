Klub der jungen Geschichten Der verlorene Chip Max Thérisod, Luzern, 6. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich traute mich gar nicht mehr weiterzugehen, aber ich wusste das ich dort rein muss, denn meine Grossmutter brauchte die Medizin.

Als ich am Schrank vorbei ging, hörte ich ein Geräusch. Ich ging vor die Schranktür vorbei und hörte ein Brummen. BOOM! Dann war es für eine halbe Minute ruhig.

Man hat mir ein Tuch über die Augen getan und einen Apfel in den Mund gestopft, das ich nicht schreien konnte. Man rannte leicht mit mir durch einen tiefen Tunnel und dann schleppte man mich in ein Auto. Wir fuhren lange bis wir am Ziel ankamen.

Die Person nahm mich am Arm und zerrte mich irgendwo rein auf einen Sessel. Dann nahm es mir den Apfel und das Tuch ab. Ich schaute mich um und fragte: «Wo bin ich und wer sind sie?» Der Mann schaute mich an und dann wieder weg. «Ich stelle hier die Fragen und schreien ist übrigens zwecklos». Mir kam das Gesicht irgendwie bekannt vor.

Jetzt wusste ich, woher ich das Gesicht kannte. Vor einigen Tagen als ich mit Freunden im Stadtcenter war, lief jemand Amok und erschoss mehrere Menschen und tat so, als würde er sich noch selbst ermorden. Als er so tat, als würde er sterben, fiel er aus dem Fenster. Nachdem er sich «umgebracht» hatte, rannte ich gleich an das Fenster und habe rausgeschaut, um zu sehen, wo er ist. Ich sah ihn, wie er auf ein Gerüst fiel, dann in ein Auto stieg und dann wegfuhr.

Aber woher wusste er, dass ich ihn gesehen habe? Wir waren immer noch in diesem Loch und haben so gut wie nichts geredet. «Was habe ich ihnen gemacht, dass sie mich entführen haben?» fragte ich ohne Erfolg. Nach einigen Minuten sagte er: «Ich musste es tun und jetzt halt deine Klappe oder ich mach dich kalt!» Nachdem holte er ein Skalpell und eine Spritze raus und sagte mit grimmiger Stimme: «Ich werde dir jetzt einen Chip in den Arm implantieren und der zeigt mir alles, was du machst, wo du bist und was du sagst. Also du gehst zu niemanden und gehst auch nicht zu den Bullen mich verraten.» Danach rannte ich aus dem Wohnmobil oder was das auch immer war, und konnte nicht mehr normal denken, denn der Entführer hat mich krass verstört und mir sehr weh getan, vor allem am Arm.

Ich hatte nicht mehr genug Kraft und fiel auf offener Strasse um.

Als ich wieder aufwachte, fand ich mich in einem Wagen wieder. Eine Stimme sagte mir: «Na, bist du wieder wach?» die Stimme kam mir bekannt vor, aber ich konnte sie niemandem zuordnen. Als er sich nach einiger Zeit zu mir drehte, sah ich, dass es mein Mathe Lehrer war. Herr Schmidt fragte mich, wieso ich auf der Strasse lag, was ich überhaupt allein neben dem Wald machen würde? Ich konnte nicht antworten, denn ich stand immer noch unter Schock. Das Einzige, was ich sagen konnte, war: «Bring mich zur Polizei!» Herr Schmidt fragte nicht und brachte mich gleich zur Polizei. Er trug mich in die Eingangshalle und sagte, dass ich der Polizei etwas sagen muss. Mein Lehrer trug mich in ein Aussagenraum. Dort erzählte ich alles. Danach suchte man die ganze Nacht noch nach dem Entführer und fand ihn früh morgens in einem Schacht.

Nach einigen Wochen ging es mir schon viel besser und war auch wieder ganz fit. Ich redete offen mit allen und wusste das ich sicher bei meiner Familie bin. Den Chip hatte ich ganz vergessen …