Klub der jungen Geschichten Der verschlossene Schrank Vanessa Zumbühl, Beckenried, 3. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war eigentlich mehr ein schwaches Glitzern. Die beiden Türgriffe waren mit einer schmalen Eisenkette und einem etwas verbogenen Schloss verriegelt. Ich bewegte mich langsam in Richtung des Schrankes. Wenn man etwas genauer hinsah, erkannte man einen rötlichen Drachen, der auf dem Schloss eingezeichnet war. Ich suchte den Boden und die anderen Möbel nach einem Schlüssel für das Schloss ab. Nichts. Es wurde mir allmählich zu blöd, deshalb holte ich einfach den Vorschlaghammer aus der Werkstatt meines Vaters und bearbeitete damit die rostige Kette, bis sie abfiel. Die Türen sprangen auf und ein grüner Ast knallte mir ins Gesicht. Mein Herz pochte. Ich kniff die Augen zusammen und fasste mir an die Stirn. Ich konnte eine kleine Platzwunde an meiner Augenbraue feststellen. Als ich die Augen wieder öffnete, stand ein mittelgrosser, eingequetschter Baum vor mir. Im Licht der Deckenlampe glitzerten der Stamm und die Äste des Baumes leicht. Ich konnte dieses Phänomen gar nicht richtig betrachten, denn meine Mutter rief mich zum Abendessen.

Nach dem Abendessen war es schon spät und ich entschied mich, den Baum am nächsten Tag genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich war schon fast eingeschlafen, als von unten ein leises Holpern zu hören war. Ich hörte, wie mir meine Mutter aus ihrem Schlafzimmer zurief, ich solle nachschauen, ob meine Katze Lio etwas umgestossen habe. Ich rollte mich seufzend aus meinem Bett und schlurfte die Treppe hinunter. Doch Lio war nirgends zu sehen. Ich hörte ein leises Rascheln aus dem Kellers. Ich stieg vorsichtig die steile Kellertreppe hinab, schlich in die Richtung des Schrankes, den ich am Nachmittag entdeckt hatte. Hinter einer Ecke blieb ich stehen und glaubte nicht, was ich da sah. Es war ein Drache! Aber nicht einer aus Fleisch und Blut, nein, denn ich konnte durch ihn hindurchsehen. Es war ein Geist. Er zwängte sich gerade aus dem glitzernden Baum hinaus, als hinter mir ein „Miau“ ertönte. Es war Lio. Der Drache drehte den Kopf zu mir und entdeckte mich. Er erschrak und verschwand wieder in seinem Baum. Für einen Moment lang stand ich wie angewurzelt da, bis Lio mir begann, um die Beine zu streichen. Er hatte offenbar Hunger. Ich ging mit ihm die Treppe hoch in die Küche und fütterte ihn. Danach ging ich nach oben in das Zimmer meiner Mutter und fragte, ob sie noch wach sei. Sie antwortete mit einem Ja und fragte, ob bei mir alles okay sei. Der Schreck war mir offenbar ins Gesicht geschrieben. Ich setzte mich auf die Bettkante und erzählte ihr, was geschehen war. Sie sah jedoch nicht so überrascht aus.

Es stellte sich heraus, dass dieser Geist ein Seelentier war. Es war die Seele meiner Urgrossmutter. Meine Mutter erzählte mir, dass sie etwas verrückt war, als sie noch ein Mensch war. Es gab sogar Gerüchte, dass sie eine Hexe gewesen sei. Das war jedoch nicht weit von der Wahrheit entfernt, denn sie habe oft mit „magischen“ Objekten herumgespielt, erzählte meine Mutter. Jedoch hatte sie nie jemand richtig ernst genommen, bis zu ihrem Tod, als sie sich in ihr Seelentier verwandeln durfte. Und das war eben dieser Drache, der meiner Mutter nach, ein chinesischer Drache war. Es war ein Geschenk der Geister, um ein ewiges Leben zu führen. In diesem Baum hatte sie ihre eigene kleine Welt.