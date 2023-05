Klub der jungen Geschichten Der verträumte Schrank Diana Hurschler, Alpnach, 1. Oberstufe A1

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Eigentlich wollte ich meine alten Rollerblades aus dem Keller holen, doch das vergass ich völlig. Der Schrank hatte meine volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er stand schon immer hier, doch ich habe ihn noch nie betreten.

Ich hörte ein Gepolter, da öffnete ich die quietschende Schranktür vorsichtig und schaute hinein.

Ich suchte die Quelle des Lichtes, da hörte ich etwas zu Boden fallen und das Licht erlosch.

Ich nahm mein Handy um Licht zu machen, jedoch hatte es kein Akku.

Ich ging aus dem Schrank, rauf in mein Zimmer um eine Taschenlampe zu holen.

Als ich zurück kam war die Schranktür zu. Ich wollte sie öffnen, doch sie war verschlossen.

Ich verliess den Keller, es brachte nichts, wenn ich mir darüber weiterhin den Kopf zerbreche, da hörte ich ein leises Quietschen. Ich drehte mich um.

Einen Augenblick geschah nichts, doch dann spürte ich etwas an meinem Bein. Es sah aus wie ein Geist, jedoch mehr wie Rauch oder Nebel.

Zuerst kreischte ich, doch das Ding war irgendwie… süss, und es schien nicht gefährlich. Also ging ich langsam darauf zu und streckte meine Hand aus. Es schwebte auf meine Hand.

Dann bemerkte ich, dass die Schranktür offen war. Ich zog die Rollerblades an, so war ich schneller. Meine Taschenlampe lag vor mir auf dem Boden, die musste mir wohl runtergefallen sein. Ich nahm sie und dann betrat ich den Schrank, mit dem fremden Wesen auf meiner Hand.

Mit der Taschenlampe sah ich nun viel mehr. «Faust», las ich auf einem Buch. Worum es wohl in diesem Buch geht? Nun entdeckte ich eine zerbrochene Laterne, die wohl das Licht verursachte. Doch woher kam sie?

Ich ging ein paar Meter, dann entdeckte ich eine Tür. Sie war rot. Yin, so nannte ich das kleine Wesen, war sehr aufgeregt. Ich glaube es wusste, was hinter der Tür ist. Das Erste, was ich sah als ich die Tür öffnete, war Feuer!

Es war ein Kamin.

Es sah aus als würde hier jemand wohnen, denn es war sehr gemütlich und einladend.

Und genau so war es. Das Zimmer hatte noch 2 andere Türen. Aus einer Tür kam ein Satyr heraus. Ich war völlig erstaunt.

Ich habe bis jetzt nur in Büchern von diesen Wesen gehört oder auch von Filmen wie Narnia. Satyrn sehen aus wie halb Ziege halb Mensch.

«Hallo»? sagte der Satyr.

«Hallo, ich bin Naila und du»? sagte ich. «Ich bin Miron, was führt dich hier her?»

Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er erzählte mir, dass er hier schon lange vor dem Bau dieses Hauses hier wohnte.

Er hatte einen Deal mit den Besitzern. Sie sagten er könne hier weiterleben solange er sie nicht störe. Und der Schrank wurde eingebaut damit er nicht gefangen war.

Er erzählte mir mehr von seinem Leben. Er lebte hier schon über 10 Jahre. Ich wollte unbedingt mehr erfahren doch dann…

«Naila», ich hörte meinen Namen. Alles war dunkel, dann öffnete ich meine Augen. Vor mir stand meine Mutter, ich lag im Bett.

War das alles nur ein Traum? Das fühlte sich so echt an. Ich sprang aus dem Bett und rannte in den Keller.

Nichts, der Schrank war fest verschlossen und alles war normal.