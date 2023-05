Klub der jungen Geschichten Der Weg in eine unbekannte Welt Yarina Bühler, Rotkreuz, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und stieg hinein. Plötzlich wurde es ganz dunkel. Ich hörte ein merkwürdiges Geräusch. Der Schrank fing plötzlich an, sich zu bewegen. Ich schrie: „Aaaaaah!“ Es wurde still. Ich öffnete ängstlich die Schranktüre: „Wo bin ich?“ Ich war nicht mehr in meinem Keller, sondern in einem alten, unheimlichen Haus aus Holz. Ich öffnete die Fenster. Als ich nach aussen schaute, war ich geschockt. Um mich herum war ein düsterer, unheimlicher, dunkler Wald. Ich schloss die Fenster und ging in ein anderes Zimmer, das ebenfalls im unheimlichen Haus war. Dort fand ich einen schwarzen Zettel, der am Boden lag. Ich faltete den Zettel auf und begann ihn zu lesen. Auf dem Zettel stand, dass der Schrank ein magischer Schrank war und mich hierher teleportiert hatte. Es stand auch, dass ich in diesem Haus verschiedene Aufgaben lösen muss, um in die Zauberwelt zu kommen. Ich hatte keinen Plan, wo und was die Zauberwelt war. Ich dachte, dass ich wahrscheinlich wieder in den Schrank steigen muss und der mich dann dorthin teleportiert. Zuerst musste ich jetzt aber die Aufgaben lösen. Es gab zwei Aufgaben. Bei der ersten Aufgabe musste ich aus dem Haus in den Wald und dort in den eiskalten Bach steigen. Dies habe ich auch gemacht. „Brrrrr, ist das kalt”, sagte ich. “Jetzt noch die zweite Aufgabe, dann habe ich es geschafft.” In der zweiten Aufgabe stand, dass ich wieder zurück ins unheimliche Haus muss und dort einen Schlüssel finden muss, um wieder in den Schrank zu kommen. Ich suchte das ganze Haus ab, fand aber nichts. Ich versuchte es noch ein zweites Mal. “Da - gefunden!” Ich war richtig glücklich. Der Schlüssel lag unter einer verstaubten Kommode. Ich nahm den Schlüssel und rannte gespannt zum Schrank. Ich öffnete ihn und ging hinein. Es wurde wieder stockdunkel und ich hörte wieder ein merkwürdiges Geräusch. Der Schrank fing - wie beim ersten Mal - an sich zu bewegen. Und plötzlich wurde es wieder still. Ich öffnete gespannt die Schranktüre und...

“Wow!” Als ich die Schranktüre öffnete, sah ich, was noch kein Mensch jemals gesehen hatte. Riesige Berge, ein Glitzerwasserfall, farbige Wälder und noch vieles Tolles mehr. Es war wundervoll. Und das Beste war, dass ich jederzeit hierherkommen konnte und wieder zurück. Vor mir sah ich einen Berg mit einem Glitzerwasserfall. Ich dachte: “Na los!” Ich stieg auf den Berg und betrachtete die Aussicht. Dabei kamen mir Freudentränen. Ich sagte ganz laut: “Hier in dieser Zauberwelt werde ich nie Stress haben. Keine Schule, keinen Streit, keine Hausaufgaben, keinen Stress!” Ich sprang in den Glitzerbach, rannte zum Wasserfall nach vorne und rief: “Freiheit!” Dann sprang ich mit Freudentränen in den Wasserfall, rutschte hinunter und dachte mir: „Das wird ganz bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich hierherkomme.“