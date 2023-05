Klub der jungen Geschichten Der Weg zu einem besseren Leben Serafina Elmiger, Rotkreuz, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Auf dem Schrank stand in roter, zierlicher, fast nicht lesbarer Schrift: Gib niemals auf! Aber alles begann so: Ich, Janina, bin 12 Jahre alt und wohne in einem grossen, alten Haus zusammen mit meiner Mutter. Mein Vater starb, als ich 6 war. Geschwister habe ich keine. Sonstige Freunde auch nicht. Die Schule war bisher die reinste Hölle für mich. Die Kinder sowie die Lehrer hassten mich. Ich trug selbstgestrickte Pullover, die meine Mutter gemacht hatte, auch dafür hassten mich die Kinder. Und die Lehrer erklärten mir immer, dass in mir nichts stecken würde. Kurz und knapp sagten sie einfach: «Janina, in dir steckt doch eh keine Fähigkeit!» So etwas hatte mich einfach runtergezogen. Ich rannte mit Tränen in den Augen nach Hause, den Keller runter, bis ich eben zu diesem Schrank kam. Ich öffnete die schwere, dunkle, alte Schranktür. Mir schien ein grelles Licht in die Augen. Hinter der Schranktür kam eine wunderbare neue Welt zum Vorschein. Ich rieb mir die Augen - es war echt. Ich lief durch die rosenduftende Wiese, die von einer warmen Sonne beschienen wurde. Neben der Wiese war ein blau funkelnder See zu erkennen. Plötzlich flog ein Weisstiger mit Flügeln neben mir durch und landete neben mir. «Diese Welt ist fantastisch, oder?», fragte er. «Ja, einfach wundervoll!», antwortete ich. «Aber diese Welt wird dir nicht einfach so auf dem goldenen Teller serviert. Du musst gegen deine Feinde von der Schule kämpfen müssen. Verlierst du, musst du zurück in deine alte Welt, gewinnst du, darfst du hier ein neues Leben anfangen», erklärte der Weisstiger. Ich dachte mir, dass es doch eh nicht möglich sein wird. Aber dann kam mir wieder diese Schranktür in den Sinn. Dort stand ja: Gib niemals auf! Und so motivierte ich mich und habe die schlechten Gedanken vergessen. Ich sagte dem Tiger, dass ich die Herausforderung annehmen würde. Plötzlich kamen wie aus dem Nichts meine Feinde in diese Welt. Sie kämpften gegen mich. Ich blutete und weinte. Es war schrecklich. Aber eine letzte Kraft war noch da. Und so schlug ich, der Tiger half mir, und ich gewann. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte meine Feinde besiegt. Auf einmal wurde es still. Man konnte kein Geschrei mehr hören. Die Feinde waren weg. Ich hatte es geschafft. Der Weisstiger nahm mich auf seinen Rücken und wir flogen durch diese Welt. Es duftete nach Rosen. Kein Krieg. Ich blutete nicht mehr. Meine Wunden waren verheilt. Da hoppelte ein Hase zu mir und ich bekam ein Erdbeereis. Es war so abkühlend und lecker. Es war unglaublich. Danach teilte mir der Tiger diese Nachricht mit: «Du kannst hier ein neues Leben anfangen.» Und so begann mein Leben in der wunderbaren Welt.