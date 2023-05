Klub der jungen Geschichten Der weisse Wirbel Jenny Wüthrich, Menznau, 3. Sek

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Dies realisierte ich, als ich von dem lauten Quietschen der bremsenden U-Bahnräder aus meinen Gedanken gerissen wurde. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Mit einem unguten Gefühl im Bauch sah ich meine drei Begleiter an. Diese nickten mir zu und wir traten gemeinsam durch die rostigen Türen der Bahn.

In der U-Bahn war es genauso düster wie in der Station, von der wir kamen. In unserem Teil der Bahn gab es nur zwei Lichter. Eines davon leuchtete nur noch schwach und das andere flackerte nervös. Das hektische Flackern der Lampe bereitete mir Kopfschmerzen. Ich versuchte den stechenden Schmerz zu verdrängen und begann mich umzusehen. Wir waren ganz alleine. Ich trat vor die Tür, die die verschiedenen Abteile voneinander trennte und spähte durch das Fenster. Weit und breit keine Menschenseele. Ich blickte mich weiter um. Die Fenster der U-Bahn waren schmutzig und überall verteilt lagen Krümel und andere undefinierbare Reste. Gab es hier kein Reinigungspersonal? Alles war von einer dünnen Staubschicht überzogen. Auf einmal hörte ich ein Knacken. Ich fuhr ruckartig herum und sah meine Freunde, die es sich auf den alten Sesseln gemütlich gemacht hatten und sich genüsslich einen bereits hartgewordenen Schokoriegel teilten, den einer von ihnen irgendwo aus den Tiefen seiner Hosentasche hervorgekramt hatte. Wie konnten sie jetzt nur ans Essen denken? Angewidert drehte ich mich wieder zu der Kabinentür um, um den Zug weiter in Augenschein zu nehmen.

Ich zog an der Tür und diese schwang mit einem lauten Quietscher zur Seite. Vorsichtig machte ich einen Schritt in das nächste Abteil. Es sah genau gleich aus wie das, in das wir eingestiegen waren. Ich hob meinen Kopf und konnte die Tür zur Fahrerkabine erkennen. Mit entschlossenen Schritten lief ich zur Tür und versuchte sie zu öffnen, da ich unbedingt wissen wollte, wer der Fahrer der Bahn war und warum hier keine anderen Fahrgäste mitfuhren. Meine Hand berührte gerade den Türgriff, als der Boden unter mir erzitterte. Mit einem Ruck, der so stark war, dass er mich von den Füssen riss, setzte sich die U-Bahn in Bewegung. Ich schlug unsanft auf dem Boden auf. Plötzlich hörte ich einen erschrockenen Schrei.

Ohne zu zögern, sprang ich auf und rannte aufgrund des Ruckelns der U-Bahn schwankend in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich wusste ganz genau, zu wem dieser Schrei gehörte. Doch als ich in dem Abteil ankam, indem meine Freunde vor Kurzem noch gemütlich gefrühstückt hatten, blieb ich vor Schreck starr stehen. Sie waren weg! Das konnte doch nicht sein! Die U-Bahn fuhr inzwischen mit einem lauten Zischen und mörderischer Geschwindigkeit durch die stockdusteren Tunnel. Sie schien immer schneller zu werden. Bevor ich mich noch weiter wundern konnte, wo meine drei Begleiter geblieben waren, stieg ein komisches Gefühl in mir auf. Es fühlte sich an, als würde mein Kopf jeden Moment explodieren. Mit einem Schlag begann sich alles zu drehen. Die U-Bahn verschmolz zu einem Wirbel aus weissen Lichtblitzen, die immer hektischer zu kreisen begannen. Im nächsten Augenblick wurde es dunkel.

Schweissgebadet, schlug ich die Augen auf. Mein Kopf schmerzte höllisch. Über mich gebeugt, sah ich einen Mann mit weissem Kittel und eine fremde Frau. Die beiden sahen sich erstaunt, erschrocken und zugleich unglaublich erleichtert an. Auf einmal hörte ich eine dumpfe, weit entfernte, männliche Stimme sagen, dass sie nach vier Jahren nicht mehr mit mir gerechnet hätten. Ich wusste nicht, was er damit gemeint hatte, war aber irgendwie froh die beiden zu sehen.