Klub der jungen Geschichten Der Wettbewerb Nino Grob, Luzern, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Mein Freund Max und ich hatten einen Kuchen gebacken. Als der Kuchen fertig war, nahmen wir ihn aus dem Ofen und wollten ihn gleich probieren. Bevor wir den Kuchen anschnitten, machten Max und ich ein Selfie mit dem Kuchen. Das Selfie galt nämlich als Beweisfoto für unsere Eltern. Die meinen sowieso, dass wir nur gamen! Nach dem Selfie schnitt ich das erste Stück ab und legte es für unsere Eltern auf einen Teller. Danach schoben wir Stück für Stück in den Mund. Wir fanden unseren Kuchen super köstlich und wir waren stolz auf uns. Wir merkten gar nicht, dass wir den ganzen Kuchen gegessen hatten. Als unsere Eltern das bereitgestellte Stück probiert hatten, bestätigten sie uns augenzwinkernd, dass wir wirklich einen super Kuchen gebacken hatten. Komisch war nur, dass beide sofort ein grosses Glas Wasser getrunken hatten. Plötzlich kam uns eine Idee. Wir könnten einen Kuchenwettbewerb in unserem Dorf organisieren. Der beste Kuchen würde einen tollen Preis gewinnen. Das wäre natürlich unser Kuchen. Davon waren wir fest überzeugt. Die Jury würden wir selber zusammenstellen. Da konnte doch nichts schiefgehen.

Also machten wir uns an die Arbeit. Zuerst kreierten wir einen Flyer für den Kuchenwettbewerb. Diesen Flyer posteten wir auf Instagram und schickten ihn unseren Snap-Freunden. Viele fanden es eine super Idee und versprachen, uns einen Kuchen bis 15 Uhr zu backen und zum Marktplatz zu bringen. Dann mussten wir jemanden finden, der uns einen tollen Preis spendete. Das war schon schwieriger. Wir fragten unsere Nachbarn, unsere Eltern, unsere Grosseltern. Jedoch sagten alle, dass wir doch gar keinen Preis bräuchten und der Wettbewerb auch ohne Preis eine gute Idee wäre. Dann hatte Max eine Idee. Wir liefen zum Reisebüro. Die Chefin kannte meinen Vater gut. Wir erzählten ihr von unserem Vorhaben und fragten sie, ob sie einen Last-Minute Flug zum Verschenken hätte. Die Chefin war so gerührt, dass wir einen Kuchenwettbewerb organisierten, dass sie Erbarmen hatte mit uns und uns einen Flug schenkte. Mit dem tollen Preis in der Tasche liefen wir zurück zum Marktplatz. Wir stellten eine Tischgarnitur und Bänke auf. Jetzt mussten wir noch eine Jury organisieren. Da wir mit unserem super köstlichen Kuchen unbedingt den 1. Preis holten wollten, fragten wir unsere Eltern, ob sie in die Jury kämen. Die würden sowieso unseren Kuchen am besten mögen und uns auf den 1. Platz setzen. Davon waren wir überzeugt.

Wieder zu Hause angekommen, fragten wir beide Elternpaare an, ob sie um 15 Uhr zum Marktplatz kommen könnten und alle Kuchen testen würden. Sie seien die Kuchenjury. Natürlich sagten sie sofort zu. Max erinnerte uns, dass wir langsam mit dem Backen unseres Kuchens anfangen sollten. Denn sonst wäre der Kuchen nicht fertig bis 15 Uhr. Also mixten wir die Zutaten, rührten und backten unseren Kuchen. Um 14.45 Uhr waren wir fertig und konnten zum Marktplatz gehen. Unsere Eltern sassen bereits auf den Jurystühlen hinter dem aufgestellten Tisch. Ein Kuchen nach dem anderen wurde von Nachbarn, Kolleginnen und Freunden gebracht. Unser Kuchen hatte die Nummer 12. Insgesamt wurden 16 Kuchen abgegeben. Jetzt begann das lange Warten, bis die Jury alle Kuchen probiert hatte und die Noten verteilte hatte. Wir waren ganz relaxed, denn wir wussten sowieso, dass unsere Eltern natürlich unseren Kuchen am besten fänden. Sie hatten ja am Vormittag unseren Kuchen so gelobt und davon geschwärmt. Alle standen um den Tisch herum und warteten gespannt auf die Ergebnisse.

Plötzlich gab es ein Riesengeschrei. Meine Mutter stand plötzlich auf einem Stuhl und schrie ganz laut. Alle suchten den Grund dafür. Max und ich schauten unter den Tisch. Und da war sie. Eine fette grosse Ziege stand da und hatte an den Zehen meiner Mutter geleckt. Alles ging so schnell. Zuerst eine Ziege, dann sahen wir eine zweite und innerhalb von wenigen Sekunden war die ganze Ziegenherde von Bauer Fritz auf dem Marktplatz. Max und ich waren so geschockt, dass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Als wir unter dem Tisch wieder hervorkamen, sahen wir die Verwüstung. Mehrere Ziegen standen mit den Vorderbeinen auf dem Tisch und frassen unsere schönen Kuchen. Max und ich brüllten gleichzeitig «NEIN!» Unser schöner Kuchen war weg, im Bauch der fetten Ziege, welche meiner Mutter die Füsse geschleckt hatte.

So endete der Kuchenwettbewerb in einem Festessen für die Ziegen von Bauer Fritz. Da die Jury nicht alle Kuchen hatte probieren können, gab es auch keinen Sieger. Deshalb beschlossen wir alle, dass Bauer Fritz den 1. Preis gewinnen sollte, denn seine Ziegen fanden alle Kuchen lecker.