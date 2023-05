Klub der jungen Geschichten Der Wunderschrank Marlen Winiger, Zug, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Meine Mutter rief mich, ich sollte die Wäsche von der Wäscheleine holen. Ich hatte keine Lust darauf. Stattdessen wollte ich wissen, was im Schrank war. Oh, ich habe vergessen mich vorzustellen, ich bin Antonia. So jetzt weiter.

Vorsichtig öffnete ich die Schranktür. Ich steckte mein Kopf in den Schrank.

Es war so hell, dass ich nichts sehen konnte. Es zog mich rein und plötzlich PÄNG!!! Ich fiel und fiel immer weiter, bis ich sanft landete. Als ich wieder zu mir kam, merkte ich, dass ich auf einer Wolke lag. Diese Wolke riecht nach Zuckerwatte. Es kam ein Windstoss, die Wolke wackelte, ich fiel auf eine Wiese. Neben mir waren riesige Lollipop-Blumen. Zwischen den Blumen lag ein Brief, ich überlegte kurz, dann nahm ich den Brief und öffnete ihn:

«Lieber Unbekannter

Willst du hier rauskommen, dann befolge meine Anweisungen.

Grüsse Herr Gummibär»

Schön ist es hier ja, aber ich vermisse meine Familie schon. Ich muss diesem Herrn Gummibär auf die Schliche kommen. Also beschloss ich nach dem Herrn Gummibär zu suchen.

Ich wanderte und wanderte an einem Schokoladenfluss, Glacewald und

Gummibär Statuen vorbei.

Plötzlich merkte ich, dass eine anders ist als die andern, alle hatten nur eine Farbe

ausser einer Statue, sie hatte farbige

Punkte.

Hä, hat er sich gerade bewegt??

Ich ging zur Statue, er hatte einen

Brief in der Hand.

Ich nahm den Brief und öffnete in.

«Gut gemacht!

Gehe zu dem süssen Wasserfall.

Dort warte ich auf dich.

Grüsse Herrn Gummibär.»

Wo her soll ich denn wissen, wo der süsse Wasserfall ist. Egal, ich werde in schon finden. Ich machte mich schnell auf den Weg.

Aua, warum muss dieser blöde Stein genau hier liegen.

Jetzt habe ich mir auch das Knie aufgeschürft. Plötzlich landete ein riesiger Eisvogel neben mir. Er war fast doppelt so gross wie ich. Er fragte mich «ist alles in Ordnung?» äm…ja alles gut, aber ich habe ein Problem. «Welches dann?», fragte der Eisvogel. Ich muss zum süssen Wasserfall.

«Kein Problem ich bringe dich zu im. Steige auf meinen Rücken. Wir fliegen, so sind wir schneller.» Bei dem Flug war es so weich, dass ich einschlief. Mich weckte ein kleiner Windstoss, als ich die Augen öffnete sah ich ein wunder schöner Wasserfall. Hinter dem Wasserfall sah ich ein Schatten. Plötzlich öffnete sich der Wasserfall, es entstand eine Art Torbogen. Da trat ein Gummibär mit einer Krone durch den Torbogen. Als er draussen war sagte er: «Ich nehme an du hast meinen Brief gelesen!» Ja und der Eisvogel hat mir geholfen. «Gut gemacht Marsil.»

Wer ist Marsil fragte Antonia.

«Marsil ist mein Freund der Eisvogel», sagte Herrn Gummibär. «Hast du Lust in mein Schloss zu kommen, ich lade dich zu Tee und Kuchen ein?» Ja gerne, ich habe richtig durst, und ein Stück Kuchen schadet mir bestimmt nicht. Als sie durch den Torbogen liefen fragt Antonia, wer sind sie eigentlich? «Ich bin Herrn Gummibär.» Als sie fertig waren sagte Herrn Gummibär: «Ich muss dir was zeigen.» Wir liefen einen wunderschönen Gang entlang, als Herrn Gummibär stehen blieb öffnete er eine grosse Truhe, aus der Truhe nahm er eine kleine Box, in der Box war eine Kette mit einem grünen Stein. «Diese Kette gehört jetzt dir, wenn du dreimal drauf tippst und deinen Namen sagst, kannst du jederzeit kommen und gehen», sagte Herrn Gummibär. Jetzt muss ich langsam los, ich komme bald wieder.

Als ich wieder zu Hause war rief meine Mutter «kommst du jetzt endlich?»

Und so lebte Antonia ihr Leben lang in zwei Welten.