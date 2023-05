Klub der jungen Geschichten Der Zauberkeller Florian Hodel, Schötz, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich machte mir den Weg mit der Taschenlampe und öffnete den Schrank. Dort drin befand sich ein Schlüssel, der wahrscheinlich von meiner Taschenlampe reflektiert wurde, also liess ich den Schlüssel dort und machte meine Taschenlampe aus. Doch dann schien es noch immer, also nahm ich den Schlüssel und fragte Mama und Papa. Sie wussten nichts davon. Also habe ich lange nachgedacht, ich wusste dass ich es suchen muss, aber wo wusste ich nicht. Ich ging erneut in den Keller und der Schrank leuchtete wieder. Also ging ich dort hin, um einen Spiegel zu sehen. Ich berührte ihn und ich war in einer Parallelwelt, auf der ich auf dem Kopf stand. In de Parallelwelt habe ich ein Schloss gefunden, ich dachte das der Schlüssel für das wäre und das war es auch. Als es offen war, waren viele Rätsel drinnen, mit denen ich überfordert war. Aber ich ging mal wieder in den Schrank, weil ich aus der Parallelwelt entkommen will. Als ich wieder zuhause war habe ich mir das Rätsel genau angeschaut: “sdɹᴉɔɥ ๅɐnʇ ᴉɔɥ ʍᴉๅๅ pᴉǝ ɯɐsʞǝ”. Ich dachte dann an etwas, und zwar was, wenn die Buchstaben gespiegelt wurden? S=s d=p usw. Also doch es heisst: “Sprich laut ich will die Maske.” Ich ging also zum Schrank und sagte: “Ich will die Maske!” Doch dann bekam ich ein Buch mit normaler Schrift, aber es ergab sehr wenig Sinn. Es stand auch “baumus-maximus” oder “maxus-starkus” aber auch “axelduft-verschwindibus.” Ich wusste nicht was ich mit diesen Sachen machen soll ich dachte mir das ich das Buch durchlesen muss, um an etwas wertvolles zu kommen also machte ich das in einer Woche. Am Schluss stand “Zauber beginnen?” Ich dachte mir ja also sagte ich den Spruch laut aus. Zauberus-beginus! Es passierte nichts also sagte ich einen Spruch, und zwar:”Maskus-Gebenus!” Ich bekam eine Maske ich trug sie und konnte fliegen. Jetzt bin ich “Magic-man”.