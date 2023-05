Klub der jungen Geschichten Der Zauberschrank Chiara Jauch, Silenen, 6. Primar

(chm)

Der Zauberschrank

Hallo, ich bin Jonas, 6 Jahre alt, ich wohne in der Schweiz. Wir haben ein Nachbarhaus, dass sehr alt ist und niemand wohnt mehr drinnen, ich höre am Abend immer, wenn ich ins Bett gehen muss Geräusche von dort, ich habe es mal meinen Eltern erzählt. Meine Mutter Juliana hat gesagt, dass sie nie etwas hört und mein Vater Michael hat auch nie etwas gehört. Ich ging am nächsten Tag in die Schule und erzählte es an allen aus meiner Klasse, alle lachten und niemand glaubte es mir. Ich ging nach der Schule nachhause und telefonierte mit meinem besten Freund Julian, ich stieg in den Keller. Dort schien ein licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mein Freund war noch am Telefon und erlebte das alles noch mit mir, drinnen im Schrank war alles Gold ich habe meinen Eltern alles am nächsten Morgen erzählt sie staunten sich, später gingen sie dann heimlich als der Jonas in der schule war mal in den Keller schauen sie sahen nichts. Als Jonas kam sagten die Eltern das sie schauen gegangen sind und nichts sahen Jonas hätte schwören können das da etwas war aber die Eltern glaubten es wieder mal nicht. Als ich am Telefon mit Julian war erzählte es Jonas dem Julian , Julian wollte die Eltern am Telefon haben und er erzählte alles da er ja noch am Telefon mit Jonas war, obwohl sie Julian immer alles glaubten haben sie es diesmal nicht mal Julian geglaubt, sie wollten dann alle zusammen schauen gehen und schauen wer recht hatte als es Abend war gingen sie zu dritt schauen es passierte etwas der Schrank ging auf und drinnen war ein Saugloch das uns einsaugte. Als sie drinnen waren und wieder raus kamen waren sie in einer total anderer Welt alles war fantasiereich sie konnten mit Tieren sprechen und Gedanken lesen, das einzige das blöd war ist das sie nichts mitnehmen konnten von zuhause kein Handy da sie es geniessen mussten Jonas spielte mit einem Tiger und Löwe, Mama spielte mit einem Koala da sie das schon immer mal machen wollte Papa spielte mit einem Gorilla da es sein Lieblings Tier war sie verbrachten Zeit dort und haben natürlich auch nicht an die zeit gedacht ,als sie in das Rohr eingesaugt wurden war es 17:00 Uhr am Abend und als sie raus flogen war es 23:00 Uhr Jonas erzählte alles in der schule am nächsten Tag sie waren neidisch und wollten es auch aber da sie ihn in der schule das letzte Mal auslachten durften sie nicht mit Jonas gehen an dem Abend wollte er wieder rein aber konnte nicht mehr da es plötzlich weg war er war traurig weil er ein Tier sehr liebte das er vielleicht nie mehr sehen wird, er ging zu seinen Eltern weinend die Eltern fanden es lustig da Jonas einfach nicht wusste das sie etwas gemacht haben das er sehr gerne schon lange hätte haben wollen sie haben nämlich der Schrank in sein Zimmer getan das er jedes Mal wenn er will rein kann für 4 Stunden. Er musste sogar schon vor Freude weinen da er so dankbar war für die Überraschung er gab es zu das es bis jetzt die beste Überraschung seines Lebens war er ging am 18:00 Uhr rein und am Abend spät um 23:00 Uhr wieder raus schlafen. Das alles erzählte er seinen Mitschülern und sie fanden es sehr cool und durften doch mal mit gehen , als sie wieder draussen waren, waren sie sehr glücklich und gingen natürlich auch glücklich nachhause nach diesem Erlebnis konnten alle gut schlafen.

Ende