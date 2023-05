Klub der jungen Geschichten Der Zukunftsraub Aila Wigger, Rickenbach, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Denn plötzlich stand ich vor der Bank aus unserer Stadt, etwas weiter vor mir standen drei vermummte Gestalten. Aber erst mal von Anfang an. Ich heisse Alicia und bin 13 Jahre alt. Ich streifte wie immer durch die Strassen von Zürich, als das passierte. Ich wurde also teleportiert und stand jetzt vor dieser Bank und wusste nicht, was ich hier sollte. Doch plötzlich passierte etwas! Die drei Gestalten zogen Pistolen aus ihren Mänteln und rannten in die Bank. Wie von selbst folgte ich ihnen. Ich glaubte nicht, was ich dort sah. Vor mir standen die Vermummten mit dem Rücken zu mir und sagten zu dem Mann am Schalter: «Hände hoch und Geld her! » Der Mann war sehr verzweifelt und ging nach hinten, um das Geld zu holen. Plötzlich sah ich einen Kalender und was zeigte er? Ich bin drei Tage in die Zukunft gereist! Während ich noch verblüfft nachdachte, kam der Mann zurück und gab den drei Gestalten alles Geld. In diesem Augenblick verschwanden sie blitzschnell nach draussen. Einen Moment später war ich wieder in der Gegenwart. Ich sah mich verdattert um. Was ist hier gerade passiert? Schliesslich merkte ich, dass ich zur Bank musste. Ich flitzte sofort los und etwa zwei Minuten später kam ich dort an. Ich rannte hinein und ging an den Schalter. Aufgeregt rief ich: «Ich muss sofort den Chef sprechen! » Der Beamte erklärte, dass das leider nicht ginge und fragte mich, was denn mein Problem sei. Sofort begann ich zu erzählen. Ich berichtete ihm, dass ich in die Zukunft reiste und sah, dass die Bank überfallen worden war. Er rief aufgebracht: «So einen Blödsinn habe ich aber schon lange nicht mehr gehört. Geh sofort weg hier! Ich habe andere Dinge zu tun, als dir zuzuhören! » Ich schlurfte niedergeschlagen nach draussen. «Es musste doch eine Lösung geben. », dachte ich mir und lief ein bisschen in der Gegend herum. Da kam mir plötzlich einen Geistesblitz: «Ich kenne doch einen Privatdetektiv, der kann mir bestimmt helfen! » Schon flitzte ich wieder los, dieses Mal aber in eine andere Richtung. Als ich bei dem Detektiv ankam, klingelte ich und stürmte hinein. Er sah sehr verwirrt aus, als er mich sah: «Was führt dich zu mir? » Ich schnaufte: «Ich brauche dringend deine Hilfe. Ich war in der Zukunft und habe gesehen, wie die Bank überfallen wurde, aber die Leute in der Bank glauben mir nicht! » Ich schaute den Detektiv bittend an: «Bitte hilf mir! » Er schaute mich nachdenklich an und überlegte: «Ich glaub dir die Geschichte zwar nicht, aber ich habe im Moment nichts anderes zu tun. Ich helfe dir! » Dankend erklärte ich ihm alles und verabschiedete mich. Drei Tage später ging ich zur Bank und schaute gespannt, was passierte. Der Detektiv versteckte sich rechtzeitig hinter einem Busch. Jetzt war Warten angesagt. Nach etwa zehn Minuten kamen die drei Gestalten und wollten die Bank überfallen. Plötzlich ging alles superschnell. Der Detektiv rannte hinter dem Busch hervor und hielt sie auf. Ich rief die Polizei, die einen Moment später da war. Als alles geregelt war, kam der Bankdirektor aus der Bank und bat mich herein. In seinem Büro setzten wir uns und er erklärte mir, dass es ihm leidtue, mich so abgewiesen zu haben. Er würde mir gerne eine Belohnung von 5000 Franken geben! Ich ging nochmals zur Obdachlosen, um mich zu bedanken und das Geld mit ihr zu teilen. Schliesslich habe ich ihr das zu verdanken!