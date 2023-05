Klub der jungen Geschichten Der Zukunftstag Enrik Radi, Zug, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Schon beim Aufstehen bekam ich eine E-Mail, dass die Miete für das Haus teurer wird. Und ich war schon knapp bei Kasse. Aber dann musste ich zur Arbeit. Ich zog noch meinen Kittel an, auf dem R. Downey stand. Das stand für meinen Vor- und Nachnamen, also Robert Downey. Ich war gerade auf der Toilette, als ich im Spiegel sah, dass ich schon Falten habe, obwohl ich erst 50 Jahre alt bin. Dann rief mich meine Frau zum Frühstück, ich ass wenig, weil ich schnell zur Arbeit musste.

Auf dem Weg zur Arbeit gab es oft Staus, weil das Labor mitten in der Stadt liegt. Als ich zur Arbeit kam, waren meine Arbeitskollegen schon im Labor, weil sie viel jünger sind als ich. Meine Kollegen sind alle zwischen 30 und 40 Jahre alt. Heute ist Zukunftstag, deshalb haben uns ein paar Kinder besucht. Im Labor gibt es viele interessante Dinge zu entdecken, wie Mikroskope, Teleskope, Reagenzgläser und vieles mehr. Ich habe Angst, dass die Kinder etwas kaputt machen. Nach 10 Minuten sind die ersten Reagenzgläser zu Boden gefallen. Aber zum Glück war keine wichtige Flüssigkeit drin. Wir machen gerade ein Projekt, wo wir 3 Flüssigkeiten brauchen. Diese waren sehr wichtig und befanden sich in einem Tresor. Einige Kinder haben schon versucht ihn zu knacken, aber es war ein 6-stelliger Code mit 20 Möglichkeiten. Ich schätzte, dass die Kinder Tage brauchen würden, also liess ich sie in Ruhe. Ich ging nachsehen, ob die Kinder immer noch versuchten, den Safe zu knacken. Ich ging nachsehen, ob die Kinder es geschafft hatten, den Tresor zu öffnen, und der Tresor war offen. Jetzt konnten wir das Projekt nicht weiterführen, aber es war schon 16.30 Uhr und um 17.00 Uhr ist Feierabend. Ich freute mich schon auf zu Hause. Um 16:40 Uhr hat eine Show für die Kleinen angefangen und um 16:40 Uhr bin ich gleich gegangen, als die Show angefangen hat. Zum Glück konnte ich jetzt schon nach Hause fahren, denn ab 17:00 Uhr gab es viel Stau. Zu Hause hat meine Frau nicht auf mich gewartet, weil ich früher als sonst nach Hause gekommen bin. Dann haben wir gegessen, ich habe mich noch ein bisschen ausgeruht und dann bin ich auch schon ins Bett gegangen.