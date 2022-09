Unihockey – Damen NLB Deutlicher 9:4-Erfolg für Floorball Uri gegen UC Yverdon Sieg für Floorball Uri: Gegen UC Yverdon gewinnt das Team am Samstag zuhause 9:4.

(chm)

Floorball Uri ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Im Mitteldrittel waren die Teams gleich stark, so dass Floorball Uri auch nach dem zweiten Drittel mit einer Zweitore-Führung (5:3) in die Pause gehen konnte. Im dritten Drittel vergrösserte Floorball Uri die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:4.

Luzia Kessler mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel werden Luzia Kessler mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Lena Meier mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Bellinda Wüthrich mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Sabrina Rüttimann-Bösch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Katerina Peterkovà mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UC Yverdon: Das Spiel wird Laura Marendaz mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Margaux Houriet mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Floorball Uri verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Floorball Uri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (16.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

UC Yverdon steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat drei Punkte. Auf UC Yverdon wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team UH Appenzell, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.