Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für Unihockey Luzern gegen Lions Konolfingen Unihockey Luzern gewinnt am Sonntag zuhause gegen Lions Konolfingen 6:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Otto Lindqvist für Unihockey Luzern. In der 23. Minute traf er zum 1:0. In der 26. Minute baute Patrick Laimbacher den Vorsprung für Unihockey Luzern auf zwei Tore aus (2:0). Simon Koller baute in der 39. Minute die Führung für Unihockey Luzern weiter aus (3:0).

Marc Hofer (40. Minute) liess Lions Konolfingen auf 1:3 herankommen. Peter Flütsch baute in der 48. Minute die Führung für Unihockey Luzern weiter aus (4:1). Unihockey Luzern erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Tim McKibbin weiter auf 5:1.

In der 57. Minute verkleinerte Yannik Aeschlimann den Rückstand von Lions Konolfingen auf 2:5. Joshua Jeffrey schoss das 6:2 (60. Minute) für Unihockey Luzern und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Peter Flütsch mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Luzern: Das Spiel wird Peter Flütsch mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joshua Jeffrey mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Simon Koller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Marc Rihs zum besten Spieler von Unihockey Luzern gekürt. Bei Lions Konolfingen wurde diese Ehre Yannik Aeschlimann zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Unihockey Luzern von Rang 6 auf 4. Das Team hat 16 Punkte. Als nächstes trifft Unihockey Luzern daheim mit Team Aarau (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Dörfli Weggis).

In der Tabelle verliert Lions Konolfingen Plätze und zwar von Rang 2 auf 3. Das Team hat 18 Punkte. Lions Konolfingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.