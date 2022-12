Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für Unihockey Schüpbach gegen Unihockey Luzern Unihockey Schüpbach behielt im Spiel gegen Unihockey Luzern am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 10:7.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Peter Flütsch für Unihockey Luzern. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Sandro Kohler für Unihockey Schüpbach erfolgreich war. Fabio Stettler erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Schüpbach.

Matthias Wüthrich erhöhte in der 20. Minute zur 3:1-Führung für Unihockey Schüpbach. In der 24. Minute gelang Unihockey Luzern (Simon Wagner) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Peter Flütsch für Unihockey Luzern erfolgreich war.

Thomas Steffen brachte Unihockey Schüpbach 4:3 in Führung (28. Minute). Mit einem weiteren Tor erhöhte Thomas Steffen für Unihockey Schüpbach auf 5:3. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten. Fabian Salzmann baute in der 37. Minute die Führung für Unihockey Schüpbach weiter aus (6:3).

Unihockey Schüpbach erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Leandro Amstutz weiter auf 7:3. Unihockey Schüpbach erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Matthias Wüthrich weiter auf 8:3. Simon Wagner verkürzte in der 39. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 4:8. Joshua Jeffrey (47. Minute) liess Unihockey Luzern auf 5:8 herankommen. Jonas Fonseca verkürzte in der 51. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 6:8. Unihockey Schüpbach erhöhte in der 57. Minute seine Führung nochmals durch Matthias Wüthrich weiter auf 9:6. Fabio Stettler baute in der 59. Minute die Führung für Unihockey Schüpbach weiter aus (10:6). Den Schlussstand stellte Joshua Jeffrey in der 60. Minute her, als er für Unihockey Luzern auf 7:10 verkürzte.

Fabio Stettler mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel werden Fabio Stettler mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Matthias Wüthrich mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Thomas Steffen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Fabian Salzmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Das Spiel wird Peter Flütsch mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joshua Jeffrey mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Simon Wagner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Otto Lindqvist mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Schüpbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat 24 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen Olten Zofingen (Platz 3) weiter. Die Partie findet am 8. Januar statt (19.30 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

In der Tabelle liegt Unihockey Luzern weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 25 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 9). Die Partie findet am 8. Januar statt (17.00 Uhr, Utenberg Luzern).

