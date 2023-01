Unihockey – Herren NLB Deutlicher Pflichtsieg für Ad Astra Obwalden gegen UHC Grünenmatt Ad Astra Obwalden holt gegen UHC Grünenmatt auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenachten 5:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Gin. Durrer in der 7. Minute. Er traf für Ad Astra Obwalden zum 1:0. Ad Astra Obwalden baute die Führung in der 13. Minute (Marcel Kramelhofer) weiter aus (2:0). Ad Astra Obwalden erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Markus Furrer weiter auf 3:0.

Nur sieben Minuten später traf Markus Furrer erneut, so dass es in der 30. Minute 4:0 für Ad Astra Obwalden hiess. Fredrik Edholm baute in der 46. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (5:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Kevin Briggen in der 53. Minute für UHC Grünenmatt auf 1:5.

Markus Furrer mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Ad Astra Obwalden: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Markus Furrer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und C. von Wyl mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Markus Furrer zum besten Spieler von Ad Astra Obwalden gekürt. Bei UHC Grünenmatt wurde diese Ehre Kevin Briggen zuteil.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.