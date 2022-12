Unihockey – Herren NLB Deutlicher Pflichtsieg für UHC Sarganserland gegen RD March-Höfe Altendorf UHC Sarganserland siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen RD March-Höfe Altendorf: Der Tabellendritte siegt auswärts 6:3 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Jakob Karlsson eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für UHC Sarganserland das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 21. Minute hergestellt: Raphael Zellweger traf für RD March-Höfe Altendorf. Das Tor von Saku Liikka in der 24. Minute bedeutete die 2:1-Führung für RD March-Höfe Altendorf.

Zum Ausgleich für UHC Sarganserland traf Dominik Dietrich in der 25. Minute. Noah Good brachte UHC Sarganserland 3:2 in Führung (31. Minute). RD March-Höfe Altendorf glich in der 35. Minute durch Jan Wittenwiler aus.

In der 36. Minute war es an Mattia Pini, UHC Sarganserland 4:3 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für UHC Sarganserland stellte Lukas Jalovy in Minute 40 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Beeler in der 44. Minute, als er für UHC Sarganserland zum 6:3 traf.

AUCH INTERESSANT

Lukas Jalovy mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel wird Lukas Jalovy mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Dominik Dietrich mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Fabian Beeler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jan Wittenwiler (Tor: 1, Assist: 0), Raphael Zellweger (Tor: 1, Assist: 0), Saku Liikka (Tor: 1, Assist: 0), Aki Kolari (Tor: 0, Assist: 1) und Marcel Bisig (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Lukas Jalovy zum besten Spieler von UHC Sarganserland gekürt. Bei RD March-Höfe Altendorf wurde diese Ehre Saku Liikka zuteil.

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 24 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_1_short]] nach der Winterpause in einem Heimspiel auf Kloten-Dietlikon Jets (Platz 8). Das Spiel findet am 28. Januar statt (19.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

In der Tabelle verliert RD March-Höfe Altendorf Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat 13 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_2_short]] nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf Kloten-Dietlikon Jets (Platz 8). Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Ruebisbach Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.