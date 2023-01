Unihockey – Herren NLB Deutlicher Sieg für Ad Astra Obwalden gegen Kloten-Dietlikon Jets Ad Astra Obwalden behielt im Spiel gegen Kloten-Dietlikon Jets am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:2.

(chm)

Den Auftakt machte Andrea Vitali, der in der 9. Minute für Kloten-Dietlikon Jets zum 1:0 traf. Jan-Peter Burri sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kloten-Dietlikon Jets. Der Anschlusstreffer für Ad Astra Obwalden zum 1:2 kam in der 23. Minute. Verantwortlich dafür war Dario Eberhardt.

In der 32. Minute traf Fredrik Edholm für Ad Astra Obwalden zum 2:2-Ausgleich. Isak Stöckel erzielte in der 38. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Ad Astra Obwalden. Mit einem weiteren Tor erhöhte Isak Stöckel für Ad Astra Obwalden auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

Erneut Isak Stöckel traf in der 46. Minute auch zum 5:2 für Ad Astra Obwalden. Das letzte Tor der Partie erzielte Jakob Arvidsson, der in der 59. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden auf 6:2 ausbaute.

Isak Stöckel mit vier Skorerpunkten

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Isak Stöckel mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Fredrik Edholm mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Jakob Arvidsson mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Jan-Peter Burri zum besten Spieler von Kloten-Dietlikon Jets gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Mario Britschgi zuteil.

Unverändert liegt Ad Astra Obwalden auf Rang 2. Das Team hat 40 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHT Eggiwil (Rang 8). Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (16.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Kloten-Dietlikon Jets rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat 26 Punkte. Kloten-Dietlikon Jets tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von UHC Sarganserland an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.