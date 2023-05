Klub der jungen Geschichten Die 24 Räume Chloe Lampart, Emmenbrücke, 5. Primar

DIE 24 RÄUME

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich bin Kimiya 18 Jahre alt und das ist meine Geschichte.

Oh Gott, ich habe schreckliche Kopfschmerzen, warte mal wo bin ich hier? aber bevor ich die Möglichkeit hatte um weiter darüber nachzudenken wo ich bin höre ich ein lautes Geräusch im Nebenzimmer. Sofort stand ich vom kalten Boden auf und drehte mich dahin von wo das Geräusch kam. Eine Tür Dachte ich währenddem ich auf die Tür zulief, nicht abgeschlossen komisch. Als ich sie aufmachte stand ein gleich alterier Typ vor mir. Ich erschrack mich so dass ich paar Schritte nach hinten stolperte. «Wer bist du?», fragten wir gleichzeitig, «Ich habe zuerst gefragt!», «ich bin Kimiya Costa, und du?», «Zayn Bailly», antworte er. Bevor ich weiter nach Fragen konnte erfüllte eine Stimme den Raum. «Willkommen ihr beiden ihr habt 24 Stunden Zeit um zu entkomme!», bevor wir etwas erwidern konnten ging eine Tür auf. Wir beide wollten rein als Zayn vor der Tür stehen blieb «Ladies first», «dein Ernst?»,» Jap».

«Was muss man hier machen?», «Sich umziehen», und schon war ich in der Umkleide und ziehe die Kleider an die da liegen. Ein schwarzen Rollkragen Pullover, eine braune Polyester Jacke und eine schwarze Jeans mit einem braunen Gürtel und Schuhe. Als ich fertig war ging ich aus der Umkleide und schon geht die nächste Tür auf. Darin waren drei Türen «welche sollen wir nehmen?», « was weiss ich?», antworte ich ihm. Nach mehreren Diskussionen haben wir uns für die erste Tür entschieden dahinter war eine Stahltür mit Zahlenschloss. Zayn ging einfach auf die Tür zu und tippte einfach irgendwelche Zahlen rum und die Tür ging auf. «Wie hast du das gemacht?», «in der Umkleide waren die Zahlen an der Wand», «das heisst wir müssen uns alles gut einprägen was in diesen Raum ist!», dann fragt Zayn: «Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch?», «ihr habt noch 23 Stunden und 11 Minuten», sagte die Stimme durch den Lautsprecher.

«Wir haben jetzt schon 23 Räume gemacht und nur noch 1 Stunde Zeit das werden wir niemals schaffen!», «sei wenigstens ein bisschen optimistisch!», motze ich Zayn an dann kam plötzlich eine Durchsage: «ihr seid im letzten Raum angekommen», ich höre nur ein erleichtertes Seufzen von Zayn aber das was wir nachher hörten erschüttert uns beide, «die Aufgabe ist ganz simpel einer von euch überlebt und der andere stirbt es ist eure Entscheidung viel Glück», dann gingen zwei Türen auf und der Boden unter unseren Füssen bewegt sich und Zayn ging in die Erste Tür und ich in die Zweite darin war das reinste Wafen Paradies. Ich habe alles genommen was ich brauchte dann wurde ich und Zayn in ein Boxring ähnliches Teil gesteckt um uns herum überall Menschen. Zayn gibt mir sein Ring ohne ein Wort zu sagen. Ein lauter Knall ertönt und wir fangen an zu kämpfen, es war unmöglich gegen ihn zu gewinnen aber plötzlich ertönt ein lauter Knall und Zayn fällt zu Boden.

Plötzlich wurden alle leise, als ich nach hinten schaute lag Zayn reglos auf dem Boden. Ich rannte zu ihm und kniete mich zu ihm runter. Er ist Tot diese Worte wiederholten sich die ganze Zeit in meinem Kopf. Als plötzlich eine Nadel in meinem Nacken spürte und ich wurde ohnmächtig.

Ich wache Zuhause in meinem Bett auf.

Es war nur ein Traum dachte ich mir aber als ich in meine Hosentasche schaue war da Zayns Ring mit einem Zettel Es war kein Traum liebe Grüsse der Moderator stand auf dem Zettel. Ich dachte mir nichts dabei und schlief wieder ein.