Klub der jungen Geschichten Die abenteuerliche Reise nach Sidonien Manuel Hoesly, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Aber es ist besser, wenn ich euch die Geschichte von vorne erzähle. Ich und meine Schwester Sophie wohnen in einem kleinen Dörflein namens Ludanien. Ludanien hat einen grossen Wald. Dort spielen wir gerne. Heute gingen wir besonders weit in den Wald. Gerade als Ich ein Kastanienblatt pflücken wollte, machte ich eine Entdeckung. Ein Zelt. Es war ziemlich alt, gross und hatte einen Eingang, der mit einem Reisverschluss verschlossen war. Ich rief Sophie zu mir und zeigte ihr das Zelt. Sie war sehr erstaunt als sie das Zelt sah. Langsam ging sie auf das Zelt, öffnete den Reisverschluss und starrte ins Innere. «Tim es ist leer!», rief sie mir zu. Ich trat jetzt auch ins Zelt. Und tatsächlich, es war leer. Wir durchsuchten das Zelt, plötzlich sah Sophie etwas Weisses. Sie nahm es hervor und faltete es auf. Darin war etwas mit verschnörkelter Schrift geschrieben: Wünsche dir etwas, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. «Cool, dann will ich nach Sidonien!» rief sie. Sidonien ist eine grosse Stadt weit entfernt von hier. Sophie und ich wollten schon lange einmal dahin. Ich war einverstanden. Sophie schloss die Augen und sagte: «Ich wünsche mir, wir wären in Sidonien.» Als sie das letzte Wort ausgesprochen hatte, bewegte sich das Zelt. Es fühlte sich an, als würde es schweben. Ich schloss ebenfalls die Augen. Das Zelt wurde immer schneller. Als ich die Augen wieder öffnete, waren wir in einem Wald. Von weit her dröhnten stimmen entgegen. Wir gingen aus dem Zelt und liefen den Stimmen entgegen. Auf einmal waren wir am Waldrand und erblickten Sidonien! Je näher wir kamen, desto lauter wurden die Stimmen. Nach einem Viertelstündigen Fussmarsch erreichten wir die Stadt. «Die ist ja wirklich riesig.», stellte ich fest. Auf der Suche nach einem Unterschlupf kamen wir zu einer Obdachlosen. Sie tat mir irgendwie leid. Ich kramte in meiner Hosentasche und fand zwei Franken. Ich warf der Obdachlosen die zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Danach fragte ich sie auf sidonisch, ob wir bei ihr Übernachten dürfen. Sie war einverstanden und wir legten uns neben sie hin. In der folgenden Nacht erzählten wir ihr von unserer Reise und sie von ihrem unschönen Leben. An nächsten Morgen merkten wir, dass wir zu Hause gar nichts gesagt hatten. « Oh oh, Mama macht sich sicher Sorgen und hat nach uns gesucht!» jammerte Sophie. «das gibt Ärger», sagte ich und machte mich auf Riesenzoff bereit. Wir verabschiedeten uns von Obdachlosen und rannten aus der Stadt dem Wald entgegen. Im Wald angekommen sahen wir schon das Zelt. Es hatte sich nicht verändert. Wir stiegen ins Zelt und sagten wie aus einem Mund: «Ich wünsche mir, wir wären in Ludanien.» Dann bewegte sich das Zelt. Es war wieder, als würde das Zelt schweben. Wir schlossen wieder die Augen. Als wir die Augen wieder öffneten, sprangen wir aus dem Wald. Dabei merkten wir, dass seit unserer Abreise keine Sekunde vergangen war. Wir liefen nach Hause. Zuhause angekommen legten wir uns ins Bett und schliefen sofort ein. Am nächsten Morgen lag ein Brief vor unserer Türe. Wir rissen ihn sofort auf. Ich las vor: «Lieber Tim, Liebe Sophie, dank eurem Geld konnte ich mir ein Rubellos kaufen und gewann 77'777 Franken. Zum Dank schenke ich euch 10'000 Franken. Liebe Grüsse Franky der Obdachlose» darin war ein Bündel mit vielen Noten. Wir freuten uns sehr und schrieben direkt zurück.