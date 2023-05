Klub der jungen Geschichten Die abenteuerlichen Sommerferien Naemi König, Rickenbach, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und ein Licht schien heraus, das grün war. Es zog mich herein.

Darin waren ganz viele Geister. Der Schrank schloss sich und ich war in Afrika. Plötzlich sah ich eine Staubwolke, es war eine Karawane mit Kamelen. Sie nahmen uns in eine Stadt. Dort war eine Zauberin mit den Zauberhasen Lu. Die Zauberin hiess Lia. Sie verzauberte mich in ein Krokodil. Ich war plötzlich in Australien in einem Fluss am Sinken. Ein Elefant namens Leo half mir aus dem Fluss heraus. Ich war mega froh und glücklich. Ich lief am Ufer entlang. Da sah ich viele Fische im Wasser. Plötzlich kam ein Krokodil aus dem Wasser. Ich rief: «Hilfe, Hilfe!» Niemand konnte mich hören. Ich kletterte über den Zaun. Aber dort waren Giftenten, ich hatte Herzklopfen und sprang davon. Plötzlich landete ich in einer Ritterburg und ein Ritter auf einem Pferd kam angerannt. «Hilfe, Hilfe», riefen sie, eine Hexe ist da: «Hilfe, Hilfe!» Wir rannten zusammen in einen Busch. Als die Hexe weg war, wollten wir raus, aber der Ritter verfing sich. Ich musste ihm helfen und sagte: «Glück gehabt, aber oh Jeh die Hexe kommt, schnell weg hier.» Wir rannten und rannten. Plötzlich war die Polizei vor uns und hat mit der Pistole Warnschüsse abgeschossen. Der Ritter, das Pferd und ich waren sehr, sehr froh. Wir bedankten uns bei ihm und durften auf die Polizeiwache. Dort durften wir einen Dieb besuchen. Er sagte uns, dass er gestohlen habe und nämlich sehr, sehr viel Geld und Schmuck. Ich hatte Angst, dass ich auch ins Gefängnis komme. Aber natürlich nicht, ich habe ja nichts gemacht. Wir durften auch ein Stück Kuchen essen und ein Glas Wasser trinken und dann gehen. «Das war mega, mega cool.» sagte ich und ging nach Hause. Dort überlegte ich, was ich alles in den Sommerferien gemacht habe. Es war cool und ich erzählte alles meinen Freundinnen. Ich ging dann ins Bett. «Mega cool waren deine Sommerferien», sagte ich.