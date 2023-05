Klub der jungen Geschichten Die alte Schatzkammer Yarina Stoop, Büron, 5. Primar

(chm)

“Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.” sagte Lena zu Lara und Linda. „Was für ein Keller meist du und was für ein Schrank?“ fragte Lara. „Ich meine den Keller in der Schule und den Schrank kennst du doch, oder?“ meinte Lena. „Ja, den Schrank kenne ich, sogar sehr gut, der ist gruselig.“ erwiderte Lara.

Lara ist 11 und ihre beste Freundin Lena auch. Linda ist die Mutter von Lara. Die drei sassen auf der Veranda. Es war ein sonniger Mittwochnachmittag.

Linda meinte zu Lena „Das bildest du dir doch nur ein.“ „Nein nein, da ist wirklich was. Ich meine es ernst.“ verteidigte Lena sich. Linda überlegte kurz und sagte: „Packt alles zusammen, was wir brauchen könnten, um den Schulkeller zu untersuchen.

Lara und Lena gingen in Laras Zimmer und suchten Taschenlampen, Sackmesser, Funkgeräte und etwas zu Essen zusammen.

Die zwei Mädchen und Linda wohnten in der Gemeinde Burgschul. Dieses Dorf hiess so, weil die Schule eine alte Burg ist.

Die drei liefen noch am selben Nachmittag los. Lena fragte plötzlich „Wie wollen wir den da rein kommen?“ „Das ist ganz einfach, denn ich bin ja die Leiterin vom Elternrat und deshalb hab ich einen Schlüssel.“ entgegnete Linda. Als sie ankamen schloss Linda auf und sie gingen ins Schulhaus. Als sie in den Keller kamen sahen sie den Lichtstrahl aus dem Schrank leuchten. Sie machten den Schrank auf und sahen ein grosses Loch in der Wand. Es sah echt gruselig aus, doch sie liessen sich nicht einschüchtern und gingen hinein. Ein Tunnel führte in die Erde hinein. «Das wurde sicher im Mittelalter gebaut», meinte Lena skeptisch und sie liefen gemeinsam ein bisschen hinein. Als sie um eine Ecke bogen, sahen sie eine Wendeltreppe. Sie liefen hinunter. Irgendwann kam eine Türe. Als sie sie mit einem knarren öffneten sahen sie das sie mitten im Dorf unten heraus gekommen waren, doch die Wendeltreppe ging noch weiter. Die drei Abenteurer wollten noch weiter runter. Zwanzig Meter weiter unten gab es noch mal ein Tunnel, doch die drei Frauen hörten Stimmen und kriegten es mit der Angst zu tun. Sie schauten sich um und Lara sah, dass unter der Treppe ein kleiner Raum ist. Sie versteckten sich dort. Eine Stimme sagte: „Das ist echt das perfekte Versteck für dieses Geld.“ Die andere Stimme entgegnete „Die Ritter hatten damals auch hier die Schatzkammer. Die waren damals echt klug.“ Lara, Lena und Linda schauten sich fragend an. Die erste Stimme sagte „Es war grossartig von uns, den Uhrenladen auszurauben. Wenn ich die wäre, würde ich 100´000 Franken sicher mal zur Bank bringen. So nur auf sicher. Hahaha“ Die beiden verliessen den Raum. Es waren zwei Männer so viel wie Linda sehen konnte. Sie verschwanden die Treppe hinauf und die drei Spione gingen den Tunnel entlang bis sie in einem Raum standen. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Auf dem Tisch lag eine Zeitschrift und daneben eine Schachtel. Linda warnte die zwei Mädchen „Fasst nichts an, damit die Spuren der Männer nicht verwischt werden.“ Sie warteten kurz, bis sie sicher waren, dass die Männer gegangen waren. Als sie die Treppe hochgingen, trat Lara in eine Falle. Ein höllisch lauter Alarm ging los und alle drei wollten nur noch zurück in ihr Versteck.

Doch die Räuber waren unsportlich und dumm, denn der Alarm war so laut, dass das ganze Dorf und deshalb auch die Polizei ihn hörte. Die Polizei war schnell vor Ort und die drei Uhrladenretter haben es in ihr Versteck geschafft und die Räuber wurden festgenommen.