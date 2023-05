Klub der jungen Geschichten Die Andere Dimension Lea Abplanalp, Obwalden, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. „Bist du dir sicher, dass wir den Schrank öffnen sollen?“ Fragt ein Junge ängstlich neben mir. „Natürlich jetzt komm.“ Mit diesen Worten öffne ich die Tür. Eine Art Portal befindet sich dahinter und zieht an meinen Kleidern. „Was geht hier vor?“ Der Junge umklammert ängstlich meinen Arm, während der Sog immer stärker wird. „Renn!“ Brülle ich ihm zu, doch es ist schon zu spät. Wir werden beide in den Strudel gezogen.

„Wer seid ihr!“ Ein scharfer Gegenstand stupft mich in die Seite. Ich öffne meine Augen und schaue auf eine Gruppe von Soldaten, die uns umstellt haben. Langsam stehe ich auf und hebe beide Hände über den Kopf. „Ich bin Erik. Das dort ist Bill.“ Ich zeige auf meinen Begleiter. „Was wollt ihr hier!“ Faucht jetzt eine der Soldatinnen wehrend sie mir ein Schwert an die Kehle hält. „Wir wollen eigentlich nur zurück in unsere Welt gehen.“ Erwidere ich. Sie schaut zu einem der anderen Soldaten hinüber und er nickt. „Wir werden euch helfen.“ Und damit führen sie uns durch Wälder die Bäume mit blauen blättern und gelben Stämmen haben. Sie führen uns zu einer kleinen Hütte mitten im Wald. „Dort ist ein Zauberer, er soll euch helfen können zurückzukommen.“ Dankend gehen ich und Bill in das Haus. „Wie kann ich euch helfen?“ Ruft eine kratzige Stimme aus dem Nebenraum. „Wir sind durch ein Portal hier hergefallen. Wir wollen nur zurück in unsere Welt.“ Ein langbärtiger buckeliger alter Mann kommt durch die Tür. Bill quietscht bei seinem Anblick und klammert sich an meinem arm. „Zuerst müsst ihr mir aber folgende Dinge besorgen.“ Er drückt mir eine Rolle Pergament in die Hand. Dort stehen viele Verschiedene zutaten. „Eine meiner Soldatinnen soll euch dabei helfen.“ Und damit schiebt er uns nach draussen. „Jemand von euch muss uns helfen, das ganze Zeug hier herzukriegen.“ Sage ich zu einer Soldatin. „Gut kommt mit.“ Seufzt sie. Sie erklärt uns, wo wir Vogeltrauben, Albert Stein, Mond Äpfel und Birnen Augen herbekommen würden. „Jetzt müssen wir sie nur noch holen.“ Und genau das tun wir. Vogeltrauben sind grüne Trauben, die wir recht einfach herbekommen. Für Albert Stein mussten wir in eine der dunkelsten Holen und dort mit einer Fledermaus sprechen, die uns anschliessend den Stein aushändigte. Die Mond Äpfel waren schon schwerer. Sie konnte man nur bei einem einzigen Baum finden, der umringt mit Monstern war! Zum Glück hatten wir eine Soldatin bei uns. Obwohl wir nicht ganz davongekommen sind. Doch die Bienenaugen waren mit abstand die schwierigsten. Wir mussten warten, bis eine der Riesenbienen sich häutet und dabei eines ihrer Augen verliert. Doch sie gaben ihr Auge nicht gerne her. Ich musste den Stacheln mehrerer wütenden Riesenbienen ausweichen. Und wen ich Riesenbienen sage, dann meine ich das. Sie waren so Gross wie ich! „Können wir jetzt zurück!“ Jammert Bill. Und die Soldatin stimmt ihm zu. Wir machen uns auf die Lange reise zurück zu dem alten Mann. Es sind jetzt Monate vergangen. Was wohl Mum und Dad dazu sagen würden? Was würden sie denken, dass wir so lange weg waren? „Oh da seid ihr ja!“ Ruft der Mann als wir in seine Hütte kamen. Schmeisst die Zutaten alle gleichzeitig in das Feuer. Dan werdet ihr zurückgezogen.“ Wir tun wie geheissen. Und tatsächlich. Vor uns öffnet sich ein Portal und wir werden durchgezogen! „Erik, Bill? Was macht ihr dort unten so lange!“ Brüllt meine Mutter von der Küche. Wir haben es geschafft!