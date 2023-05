Klub der jungen Geschichten Die andere Welt:GEKAWE Catherine Caronni, Meierskappel, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich blieb vor dem Schrank stehen, wartete ein bisschen und machte ihn dann auf. Noch bevor ich sehen konnte, was darin war, wachte ich auf. Ich lag in meinem Bett und alles war noch normal. Ich entschied mich aufzustehen und nachzuschauen, was in meinem Traum los war. Ich stieg in den Keller. Dort schien kein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn mit viel Sorgfalt, aber er war leer. Als ich wieder hoch gehen wollte rutschte ich aus und viel in eine geöffnete Kiste. Es gab einen hellen Lichtblitz, danach war ich plötzlich in einer anderen Welt. Im Hintergrund war ein Haus zu sehen, das aussah wie ein Kackhaufen. Ausserdem gab es noch einen Bach und auch ein Wald. Beim Bach war auch eine Art Cyborg, er sah komisch aus. Ich ging zu ihm hin und fragte ihn: «Entschuldigung, wo bin ich hier?», Er antwortete erfreut: «Oh schön, dass du hier bist in gekawe, du bist der letzte der gefehlt hat. Warte, ich teleportiere dich hin.», Danach war ich in einem Raum mit 8 anderen Leuten. Einer fing an etwas zu erzählen: «Gut, dass ihr hier seid. Unserem König wurde langweilig, ihr müsst ein Spiel mit ihm Spielen. In dieser Welt gibt es 10 Schlüssel. Jeder von euch bekommt einen, wer als erstes 5 Schlüssel hat, hat gewonnen.» Dann wurde ich wieder weg teleportiert. Auf einem Podest, in dem Raum in dem ich war, war ein Schlüssel. Jetzt wollte ich auf jeden Fall gewinnen!

Gerade als ich diesen komischen typen etwas mehr Infos entlocken wollte, klopfte es an der Tür, vor der Tür stand ein Mädchen. Sie hatte ihre Orangen haare zu einem Zopf gebunden. Sie fragte: «Wollen wir zusammenarbeiten?» «Ja sei aber nicht böse wenn ich dich verrate!» Antwortete ich grinsend. Plötzlich meinte sie ziemlich bösartig: «Ich glaube, wir verstehen uns, gewinnen ist alles.» «Also, wo fangen wir an? Ich glaube es wäre gut, wenn ich deinen Namen kenne.», Entgegnete ich. Sie lachte und wiederholte: «Gewinnen ist alles. Egal las uns diesen Typen mal ausfragen.», Kurz bekam ich etwas Angst, aber meinte nur gelassen: «Das bringt nichts am besten ist es wenn du sonst wo Informationen suchst und ich zu dem Typen gehe.» «Na gut», Sagte sie und ging lachend weg. Ich sah mich um und sah einen Wegweiser auf dem Auskunft stand. Ich ging in die entgegengesetzte Richtung, denn ich sah das der Wegweiser gedreht wurde. Man sah die Löcher der alten Schrauben noch. Ich ging die Treppe runter und sah dort noch ein Wegweiser. Dieses Mal folgte ich ihm. Vor mir war eine Tür, ich machte sie auf und sah den Typen. Bei genauerem Hinsehen so er aus wie ein Mann. Ich fragte den Typ: « Für wieviel kann ich sie kaufen?» Der Mann sah mich so an, als hätte er keine Ahnung was ich sage. Hatte er aber doch. «Ich meine das, was dieses orangehaarige Mädchen gemacht hat», Der Mann reagierte ganz anders: «Hm sagen wir 10'000 KR.» «Hm sagen wir 25’000, wenn sie so tun als wäre ich nicht hier gewesen.» sagte ich, das Geld hatte ich vorher in dem Raum gefunden. Danach befahl ich: «So und jetzt sagen sie mir alles das sie wissen!» Der Mann schwieg. Ich probierte es noch einmal anders: «Haben sie Karten, wo die Schlüssel sind?» Darauf gehorchte er: «Natürlich, soll ich sie ihnen mitgeben?» Ich war erfreut: «Sehr gerne und geben sie mir auch eine Karte, die nicht echt ist.» Er gab mir die Karten und ich ging wieder zurück. Dem ersten Wegweiser entgegen und dem zweiten entlang. Erst jetzt viel mir die das Grosse Plakat auf das neben dem Wegweiser stand. Darauf war eine Karte des Geländes. Es gab einen Wald, eine Weide und ein See. Als ich vor meinem Raum ankam stand Orangie schon da. Ich fragte: «Na? Irgendwelche Informationen?» «Nichts dergleichen», Entgegnete sie, «Und bei dir?» «Informationen wollte der Typ mir keine geben, aber er gab mir eine Karte.» Ich gab ihr die falsche Karte. Danach schlug sie vor: «Wie wäre es, wenn wir die Schlüssel bei Ihm (dem Typen) abgeben aber auch beantragen das nur wir sie abholen können?» Ich überlegte kurz und sagte dann scheinheilig: «Hmm, ja von mir aus können wir es so machen, aber nur wenn du deinen Schlüssel zuerst abgibst, immerhin stammt die Idee von dir dann weiss ich das du das auch machst.» Ich dachte aber: «Yes genau wie geplant!»

Sie stimmte mir zu: «Damit es ganz sicher ist kommst du erst 10 min nach mir zu ihm. Das wir trotzdem unsere Zeit haben» Sie wollte die Karte nutzen, um die anderen Schlüssel zu holen. Das würde aber eh nicht funktionieren also machte ich mir keine Sorgen. Ich nickte kurz und ging dann raus, das Haus sah von draussen echt klein aus. Sonst sah alles aus wie auf der Karte. Nach meiner Karte musste ich als erstes zu dem Wald, bei den richtigen Koordinaten kletterte ich auf einen Baum. Dort war ein Schlüssel. Danach sprang ich runter da ich als nächstes zum See musste. Dort waren 2 Schlüssel. Ich tauchte in den See und sah sie schon am Grund leuchten. Ich riss sie raus und tauchte wieder auf. Schnell rannte ich in die Richtung, aus der ich gekommen war. Beim Rennen bemerkte ich das meine Kleidung schon wieder trocken war: «Merkwürdig.» Ich rannte in das Kackhaufenformige Gebäude hinein und dann in Richtung Auskunft. Als ich ankam sagte ich Stolz: «ICH HABE GEWONNEN» Der Mann sah mich verwundert an. Ich befahl nur: «Und jetzt geben sie mir den Schlüssel von Orangie.» Er gab ihn mir, ohne etwas zu sagen. Danach leuchteten die Schlüssel grell und grün auf, sie projektierten ein Hologramm eines blauhaarigen Jungen, der eine Krone auf dem Kopf hat. Er sagte mit einem süssen lachen: «Gratuliere du hast gewonnen, alle anderen werden ausgelöscht.» Ich war ein bisschen erschrocken, aber leid tat es mir nicht ich war eher stolz. Kurz war alles dunkel, danach war ich wieder in meinem Keller und fast nicht hatte sich verändert. Vor mir war ein Podest mit einem Schlüssel ich überlegte mir, wo ich ihn hinstellen sollte. Danach ging ich erschöpft ins Bett und hoffte das ich nochmal so etwas aufregendes erleben werde.