Klub der jungen Geschichten Die andere Welt Laura Höfliger, Feusisberg, 4. Primar

(chm)

Ich steige in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemanden mehr geöffnet hatte. Ich hatte so eine Angst die Tür auf zu machen, denn ich wusste ja nicht was hinter der Tür ist. Ich holte meine beste Freundin Linn dazu. Doch sie hatte auch Angst die schwere Tür zu öffnen. Also das musste ich ja wohl wissen. Aber da wollte ich Aurelia und Felizia gleich auch noch dazu holen, aber auch sie hatten Angst. Wir vier hatten es aber gemeinsam geschafft, unseren Mut zusammenzunehmen und die Tür zu öffnen. „Es ist ein GEHEIMGANG!“, hatten Linn und Felizia gerufen. Ich wollte sofort da durch gehen um zusehen wohin dieser führt. Aber die Anderen kamen nicht mit. Ich lief weiter und weiter. Auf einmal sah ich ein Mädchen. Sie sah ähnlich aus wie meine beste Freundin Linn. Ich tippte auf ihre linke Schulter. Es war Linn. Komisch sie stand doch vorhin auch gerade bei der Tür. Doch auf einmal war Linn verschwunden und ich hatte ein mega schönes Kleid 👗🧝‍♀️🤩 an. Irgendwann wurde mir klar, dass ich in einer anderen Welt war. Es war so schön warm dort. Ich hatte mich umgedreht zur Tür geschaut. Sie war zu. Also konnte ich nicht mehr zurück. Ich ging weiter nach vorne. Ich hab mich umgesehen es sah aus wie im Schlaraffenland. Die Wolken ☁️ waren aus Zuckerwatte. Die Blumen 🌷 waren aus Zuckerstangen. Es gab so viel zum Essen 🍫🍬🍭🍿. Nach kurzer Zeit bin ich weiter gegangen bis ich auf ein riesen grosses Schloss mit vielen rosaroten Türmchen getroffen bin🕍🏰. Ich ging dort rein. Was ich als erstes gesehen hab ist ein Tisch nur mit essen drauf 🍝🍟🧆🥞🍔. Auf einmal kam ein alter Mann er hatte eine Krone auf. Das Mädchen, wo neben im stand, hat gesagt “Herzlichen willkommen im Scharrafeland. Das ist mein Papa er ist hier der König„ Das Mädchen und ich freundeten uns schnell an. Wir erlebten viele spannende Abenteur. Wir ritten auf unseren Pferden durch das Königsland, assen viel Zuckerwatte und Zuckerstangen. Auf einmal hörte ich erschrocken auf. Von weitem hörte ich eine Stimme die immer wieder meinen Namen rief. Komisch, diese Stimme kenne ich doch. Das kann doch gar nicht sein. Mama? Mama? Ich bin hier… Auf einmal packte mich etwas an der Schulter. Ich zuckte zusammen und schrie ganz laut.

Plötzlich erwache ich in meinem Bett, schaue mich um und sehe, dass Mama neben mir auf dem Bett sitzt. „Schatz, du hast geträumt“, hör ich sie liebevoll sagen. Ich schmunzle, umarme sie und erzähle ihr von meinen tollen Erlebnissen im Schlaraffenland.