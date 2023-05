Klub der jungen Geschichten Die andere Welt Louis Bucher, Malters, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte Angst und holte meine zwei Brüder. Wir gingen zusammen nach unten und das Licht brannte immer noch. Wir öffneten, den Schrank und er war leer. Aber an der Wand kam das Licht hinaus. Ich stieg vorsichtig in den Schrank hinein. Da zuckte ein starkes Blitzen und ich wurde hineingezogen. Als ich nach kurzer Zeit wieder erwachte, lag ich im Gras und rund um mich herum war kein Mensch zu sehen, sondern nur Tiere. Aber ich verstand alles, was sie sagten. Sie begrüssten mich sehr nett und ich dachte ich träume. Sie sagten mir, wo ich bin. Plötzlich schien ein helles Licht neben mir und als es weg war, standen meine zwei Brüder neben mir. Sie waren sehr erleichtert, als sie mich sahen, weil sie dachten sie würden mich nie mehr sehen. Wir gingen in einen dichten Wald hinein. Etwa zwanzig Meter vor uns stand plötzlich eine finstere Gestalt. Sie kam auf uns zu und wir bekamen Angst. Wir wollten wegrennen aber hinter uns stand eine zweite. Wir wurden umzingelt von diesen Gestalten. So merkten wir, dass es in dieser Welt nicht nur nette Wesen gab. Mein Bruder sagte mir, dass das Dämonen seien und ich bekam noch mehr Angst. Da fragte uns der eine Dämon: «Wieso seid ihr hier?» und ein anderer schrie: «Ich will euch fressen!» Die drei hässlichsten Dämonen packten uns und schleppten uns noch tiefer in den Wald. Als wir dann vor einer Höhle standen, blieben die Dämonen stehen. Sie zogen uns in die Höhle, doch wir wehrten uns, weil es so fürchterlich aus der Höhle stank. Doch wir hatten keine Chance. Es war der grösste Albtraum. Meine zwei Brüder und ich wurden alle in einer Ecke an Stahlketten gefesselt und die Dämonen verschwanden wieder. Wir waren schon ganz verzweifelt als wir eine nette Stimme hörten. Es standen zwei kräftige Löwen vor uns, die die Ketten durchbissen. Als wir befreit wahren, folgten wir den Löwen und sie brachten uns aus dem Wald zu den anderen Tieren. Als Dank, dass sie uns befreit hatten, gaben wir ihnen ein grosses Stück Fleisch. Sie waren sehr erfreut und das Fleisch war im null Komma nix verspeist. Wir fragten die anderen Tiere, ob sie wissen, wie wir wieder in unsere Welt kommen, weil wir ein wenig Heimweh hatten. Wir sagten, dass es sehr schön bei ihnen sei. Doch wir wollten wieder zu unseren Eltern und Freunde. Die Tiere konnten das gut verstehen und sie brachten uns zu einem hohlen Baumstamm am Rande eines Flusses. Die Tiere wussten den Weg, weil schon mehrmals Menschen bei ihnen waren. Wir bedankten uns und gingen vorsichtig in den Baumstamm. Es war wieder gleich wie schon beim Schrank. Ich ging hinein und das starke Blitzen kam wieder und ich wurde hineingezogen. Als ich wieder aufwachte, lag ich im Schrank und meine zwei Brüder neben mir. Wir gingen aus dem Keller und erzählten die Geschichte unseren Eltern, aber die glaubten es fast nicht. Es war schon Abend. Wir assen unser Abendessen und nachher gingen wir ins Bett.