Klub der jungen Geschichten Die Aufgaben Julie Meier, Buttisholz, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich konnte mir schon denken, was im Schrank drin sein könnte. Vor einem Jahr, als unsere Grossmutter gestorben war, gab sie uns einen Schlüssel. Aber sie sagte uns nicht für was dieser Schlüssel ist, sie sagte nur: «Ihr werdet schon noch herausfinden, was ihr mit diesem Schlüssel öffnen könnt.» Ich ging die Kellertreppe hoch und holte meine Schwester Alessia, denn sie wusste auch von diesem Schlüssel. Wir gingen zum Schrank hin und ich öffnete ihn. Das Licht, welches ich anfangs sah, kam von der offenstehenden Tür, welche im Schrank eingebaut war. Meine Schwester und ich waren überrascht. Wir konnten nicht glauben, dass in dem Haus von unserer Grossmutter eine versteckte Tür war.

Ich öffnete die Tür langsam, als meine Schwester sagte: «Lina, ich gehe da bestimmt nicht rein. Hast du dir diesen Raum einmal angesehen?» Alessia war schon immer die Einzige in unserer Familie, die ängstlich ist. «Der Raum ist vielleicht ein bisschen dreckig, aber hast du nicht wieder einmal Lust, ein Abenteuer zu erleben?» «Doch, aber dieses Abenteuer ist mir zu dreckig und gruselig. Und da kriechen überall Spinnen herum.» Ich verdrehte die Augen und lief ohne zu zögern hinein. Meine Schwester brauchte ein bisschen Zeit, aber sie kam dann hinterher.

Plötzlich ging hinter uns die Tür zu und der Raum war dunkel. Es wurde wieder hell, als vor uns ein Bildschirm auftauchte und eine Stimme erklang. Ich erschrak und meine Schwester zitterte am ganzen Körper. Die Stimme sagte: «Willkommen in der dunklen Box. Ihr habt eine Stunde Zeit, um hier herauszukommen. Wenn eine Stunde vorbei ist oder ihr falsch antwortet, dann bleibt ihr für immer hier drin. Dies ist eure Aufgabe…» Alessia schaute mich ängstlich an. «Ihr müsst den passenden Gegenstand finden, der bei der Tür in das Loch passt.», las sie vor. Also fingen wir an, zu suchen.

Nach etwa 10 Minuten fand ich einen Stein. Ich probierte, ihn in das Loch zu setzen und er passte tatsächlich. Eine Tür ging auf und die Stimme erklang wieder: «Gut, das erste Rätsel habt ihr geschafft. Nun geht in den nächsten Raum und löst das zweite Rätsel. Aber ihr habt nur noch 50 Minuten.» Wir gingen in den nächsten Raum und lasen die Aufgabe. So langsam fing es an, mir zu gefallen. Aber meiner Schwester offensichtlich nicht.

So ging das immer weiter, als wir beim vierten Raum angekommen waren und noch 20 Minuten Zeit hatten, ging unter uns eine Falltür auf und wir fielen drei Meter tief hinunter. Am Boden prallten wir leicht auf einer dreckigen Matratze auf. «Aua, wo sind wir? Und warum hast du mich hier reingebracht?», fragte Alessia. «Also erstens, keine Ahnung wo wir sind und zweitens, du kamst selber mit!» «Nein, du hast mich hier rein gebra…», wollte Alessia sagen, aber sie wurde von der Stimme unterbrochen. «Ihr seid hier unten, weil ihr so gut zusammengearbeitet habt. Und ich werde euch jetzt eine letzte Frage stellen, wenn ihr sie richtig beantwortet, seid ihr hier gleich raus. Vielleicht wartet auf euch am Schluss eine kleine Überraschung.» Die Frage lautete: «Warum hat eure Grossmutter dieses Haus gekauft? «Weil sie das Haus schön und gemütlich fand.», sagte ich. Alessia schüttelte den Kopf. «Nein, du musst logisch denken. Wo sind wir hier gerade?», fragte sie. «In einem dreckigen Raum?», fragte ich darauf. «Nein, in einem Escape Room!», schnellte es aus Alessia heraus.

Ein Ton erklang und die Tür ging auf. Wir gingen hindurch und befanden uns wieder im Keller. Aber am Boden lag ein Brief, der vorhin noch nicht da war. Ich nahm ihn in die Hände und las vor: «Hallo liebe Enkelkinder, jetzt wisst ihr, wofür der Schlüssel war. Ich weiss, es kam sehr überraschend, aber genauso überrascht war auch ich, als ich herausfand, dass es in diesem Haus einen Escape Room gibt. Diesen Escape Room dürft ihr gerne öffentlich machen und damit Geld verdienen, dass ich euch nie geben konnte. Ich wünsche euch das Beste. Eure Grossmutter Rita.»