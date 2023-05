Klub der jungen Geschichten Die Aufnahmeprüfung Janis Scherer, Beromünster, 1. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Doch fangen wir von vorne an. Vor zwei Wochen wurden mein jüngerer Bruder Ali und ich in ein Internat für Jungs geschickt, weil unsere Eltern einen neuen Job angenommen hatten und nun mehr arbeiten mussten, als dass sie Zeit für uns hatten.

In diesem Internat gab es zwei Gruppen. Einer der beiden gehörte jeder Schüler an, wie unser neuer Freund Günther uns erzählte: Die Eagles, bei denen auch er ist, und die Foxhunters. Jeder Schüler wurde an seinem ersten Schultag von einer der beiden Gruppen aufgenommen.

Seit Jahren waren die beiden verfeindet. Grund dafür war, dass eines Tages ein Schüler einem anderen einen Streich spielte, der aber gründlich schieflief. Wer nun wem tatsächlich diesen Streich beschert hatte, wusste allerdings keiner mehr so genau, und darüber wird noch heute gestritten. Auf jeden Fall entschieden sich die beiden Rivalen, je eine eigene Gruppe zu bilden: die Eagles und die Foxhunters. Diese bestehen bis heute und ebenso ihr schlechtes Verhältnis zueinander. Ali und ich wurden am frühen Morgen des ersten Schultages von der Gruppe Eagles auserwählt. Besser gesagt: Die zwei Gruppen hatten in einem Kampf entschieden, wer zuerst aus den neuen Schülern ihre neuen Mitglieder wählen durfte. Die Eagles gewannen, also durften sie uns eine Aufgabe stellen, die über die definitive Aufnahme entschied.

Es war schon abends elf Uhr, Ali und ich liefen aufgeregt in unserem Zimmer hin und her. Langsam zweifelten wir, ob wir irgendeinen Hinweis übersehen hatten, oder ob die Eagles sich doch noch für andere Schüler entschieden hatten. Es gab zwar auch schon solche, die keiner Gruppe angehörten, doch laut Günther war man ohne Zugehörigkeit verloren.

Plötzlich, als wir schon fast nicht mehr daran glaubten, dass an diesem Abend noch irgend etwas läuft, leuchtete eine Taschenlampe unter unserem Fenster. Ali und ich sprangen zum Fenster und Ali riss es auf. Unten im Gras stand jemand, den wir wegen der Dunkelheit nicht erkennen konnten. Ein Seil mit einem Zettel flog durch das Fenster. Ali entfaltete ihn eilig und las. Er gab ihn mir weiter. Ich las eine eilig hingeschriebene Notiz: «Befestigt das Seil und klettert runter. Seht ihr das rote Auto? Das gehört dem Rektor. Fahrt dreimal ums Haus und parkiert den Wagen wieder. Den Schlüssel haben wir euch auf das linke Hinterrad des Autos gelegt. Wir erwarten euch nach der Aktion hinter dem Schulhaus.» Ali und ich rutschten rasch das Seil herunter. «Wollen wir das wirklich tun?», fragte Ali vorher noch. Und: «Bist du denn überhaupt schon mal Auto gefahren?» «Ja», log ich, einfach um ihn zu beruhigen.

Als wir beim Auto waren, holten wir den Schlüssel vom Hinterrad, ich öffnete das Auto und wir fuhren los. Die ersten zwei Runden gingen problemlos, doch in der Mitte der dritten Runde fuhr ich zu schnell um eine Kurve und verlor die Kontrolle. Mit einem Höllentempo krachten wir in die Wand des Lehrerzimmers.

Und wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.