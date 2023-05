Klub der jungen Geschichten Die Befreiung aus Minecraft Cyrill Föhn, Muotathal, 1. Real

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Da ich ein bisschen neugierig war, öffnete ich ihn. Darin war ein Rahmen aus Vulkangestein im Rahmen war so etwas Violettes das sich immer in Kreisen bewegte. Dann habe ich die Handreingesteckt zum Schauen was passiert. Plötzlich zog etwas an meiner Hand und zog mich rein. Als ich mich vom Schreck erholt hatte sah ich das ich mich im Spiel Minecraft befinde. Nicht in irgendeiner Welt sondern in meiner alten Welt die ich so ca. vor 6 Jahren spielte als ich noch 9 war. Aber ich habe sie nur 2-3 Wochen gespielt. Jetzt habe ich ein schönes Holz Haus mit einem Steindach. Daneben eine Weizenfarm. Die Werkzeuge waren aus Eisen wie auch die Rüstung. Mein Ziel ist es jetzt Diamanten zu finden, deshalb such ich jetzt eine Hölle. Aber jetzt wird es schon Nacht das heisst es kommen bald Monster. Aber ich ging trotzdem in die Hölle ich fand noch ein bisschen Eisen weiter unten sogar Sechs Diamanten. Daraus habe ich ein Schwert gemacht und verzaubert mit Schärfe drei. Ich ging wider in ein Portal aus dem ich gekommen bin aber ich kam nicht wieder in die reale Welt sondern in den Nether. Dort habe ich Blaze Rods gefarmt, da es irgendwo noch ein Portal gibt. Blaze rods sind gelbe Stäbe, die man braucht für ein Portal. Und das probiere ich jetzt zu finden. Da ich schon im Nether bin suche ich jetzt ein blaues Biom. Dort spawnen mehr Endemanns. Das sind so Monster die auch Blöcke an einem Ort nehmen können und an einem anderen Ort wieder platzieren. Wenn man Glück hat droppen sie Enderperlen, das sind so Augen. Ich habe darum solche getötet für die Augen. Als ich etwa fünfzehn hatte ging ich wider durch dasselbe, wie ich schon zweimal gegangen bin. Als ich wieder bei meinem Haus ankam ging ich zum Werkbank und kombinierte die Ender perlen mit den Blaze rods das gab dann Ender-Auge. Jetzt machte ich mich auf die suche nach dem Strong hold dort drin ist auch noch ein weiteres Portal versteckt. Wenn man ein Ender-Auge in die Luft wirft geht es immer in eine Richtung die anzeigt wo der Strong hold ist. Ich hatte Glück ich musste nicht so weit gehen. Ich fand ihn relative schnell. Da ich das Portal so schnell fand konnte ich die Augen nur noch einsetzen aber ich ging noch nicht direkt rein. Ich platzierte neben dran ein Bett das ich den Spawnpunkt hier setzen kann, falls ich sterben sollte, dass ich direkt wieder ins Portal kann. So jetzt das Schwert in die eine Hand und in die andere das Schild. Jetzt bin ich bereit für in das Portal zu gehen. Dort ist er schon der Enderdrachen ich muss den besiegen das ich zurück in die reale Welt kann. Als ich ihn besiegt hatte konnte ich endlich durch ein frisches Portal, das es in der Mitte gibt. Ich gehe durch das Portal und hoffe das ich zurück in die reale Welt komme. Und Hopp ich sprang in das Portal doch plötzlich hörte ich ein piepen es wurde immer lauter. Plötzlich hörte ich eine Stimme die sagte: «Aufstehen!!!» Auf einmal bemerkte ich noch ein sanftes Rütteln und die Stimme hörte ich nochmals. Bis ich dann aufstand. Es war alles nur ein Traum, aber es war ein tolles Abenteuer. Doch bevor ich in die Schule ging wollte ich im Keller schauen ob da wirklich ein Portal ist, doch es war keins. Eine kleine Enttäuschung stieg in mir auf als ich sah das keins mehr ist.